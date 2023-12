Die 23 frechsten Raser in Dortmund – ein Jahresrückblick

Schwere Unfälle, dreiste Ausreden: Raser sind in Dortmund ein Problem. Auch im Jahr 2023 haben hochmotorisierte Autos für Schlagzeilen gesorgt.

Dortmund hat ein Problem mit der Raserinnen und Autoposern. Vor allem auf dem Innenstadtring geht es abends und an Wochenenden heiß her – trotz Tempo 30 in der Nacht. Aber nicht nur auf dem Wall wird aufs Tempo gedrückt. Raser-Unfälle passieren auch an anderen Stellen der Stadt.

Hier sind die schwersten Raser-Unfälle und frechsten Ausreden aus dem Jahr 2023:

Januar 2023: Drei Menschen werden bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 20-Jähriger raste durch die Stadt. War es ein illegales Autorennen?

Autorennen auf Dortmunder Wall – Drei 20-Jährige verletzt

Januar 2023: Mit weit über 500 PS rast ein Luxus-Geländewagen viel zu schnell über den Dortmunder Wall. Polizei? Die fällt dem Fahrer wohl nicht auf:

Luxus-Geländewagen rast mit Tempo 100 über Dortmunder Wall

Februar 2023: Ein junger Dortmunder kracht nahe einer Polizeiwache in den Wagen einer Familie. Der Mann hatte sich ein Rennen mit einem anderen Fahrer geliefert:

Illegales Rennen in Dortmund? Frau und zwei Kinder verletzt

März 2023: Erst rammt eine Opelfahrerin mehrere Autos, dann schiebt sie einen geparkten Pkw gegen eine Litfaßsäule – und die kippt auf zwei Fahrzeuge:

Litfaßsäule kippt auf Autos – Mehrere Notrufe wegen Raserin

März 2023: Vollgas, quietschende Reifen, aufheulende Motoren: Zwei jungen Rasern hat die Polizei in Dortmund die Führerscheine entzogen:

Dortmund: Führerschein nach Showeinlage mit 700-PS-Jeep weg

April 2023: Bei einer Karambolage kracht ein Raser in ein anderes Fahrzeug – dann schleudert er über die Gegenfahrbahn gegen einen Masten:

April 2023: Sechs Menschen werden bei zwei illegalen Autorennen in Dortmund verletzt. Ein Beifahrer erleidet sogar schwere Kopfverletzungen:

Autorennen? Zwei Unfälle in Dortmund mit sechs Verletzten

Mai 2023: Ein Mann und eine Frau rasen durch Dortmund und fahren dabei viel zu dicht auf. Der Polizei ist das eine kilometerlange Verfolgungsfahrt wert:

Raser in Dortmund: Kuriose Ausrede für zu schnelles Fahren

Mai 2023: Drei hochmotorisierte Autos liefern sich auf der A2 zwischen Dortmund und Kamen ein Rennen, das böse endet. Zwei Wagen kollidieren:

Illegales Rennen auf der A2 endet mit schwerem Unfall

Mai 2023: Ein Zwilllingspaar aus Dortmund liefert sich ein Rennen auf dem Krückenweg. Die Raserei endet für ein Motorrad im Gleisbett der Stadtbahn:

Zwillinge liefern sich Motorradrennen in Dortmund – Unfall

Juni 2023: Polizeikontrolle? Das will ein Dortmunder (19) unbedingt vermeiden – aus Gründen. Stattdessen rast er mit seinem Mercedes-Geländewagen davon:

Verfolgungsjagd durch Dortmund – 19-Jähriger schrottet AMG

Juli 2023: Ein 23-Jähriger soll auf der Dortmunder "Hafenautobahn" ein verbotenes Rennen gefahren sein. Sein Beifahrer wird leicht verletzt:

Mercedes rast in Dortmund mit Tempo 200 und rammt einen Bus

Juli 2023: Voller Wucht kracht ein Mann mit seinem BMW in den Eingang des Rewe-Center West an der Rheinischen Straße. Der Sachschaden ist hoch:

Auto rast in Dortmunder Rewe-Markt – Fahrer wohl zu schnell

Juli 2023: Nach einem schweren Unfall ist die B54 lange gesperrt. Zwei BMW hatten sich in der Nacht ein Rennen geliefert:

Schwerer Unfall bei BMW-Rennen – B54 in Dortmund gesperrt

August 2023: Autoposer schrecken wieder Menschen in Dortmund-Eving aus dem Schlaf. Ein BMW-Fahrer aus Hagen muss erstmal zu Fuß gehen:

„Rücksichtslose Manöver“: Autoposer gefährdet Menschen

August 2023: Zwei junge Männer aus Bochum und Dortmund fahren auf dem Wall "nur ein kleines Rennen". Allerdings sieht die Polizei zu:

"Nur ein kleines Rennen": Dortmunder Polizei stoppt zwei BMW

September 2023: Wieder ein drastischer Tempo-Verstoß auf dem Wall. Die Dortmunder Polizei zieht sonntagnachts einen jungen Herner aus dem Verkehr:

80 km/h zu viel: Herner rast im Mercedes AMG durch Dortmund

Oktober 2023: Und noch ein Raser-Unfall in Dortmund. Auf der Emscherallee kollidieren zwei Autos – ein 19-Jähriger verlor wohl die Kontrolle:

Schwerer Raser-Unfall mit 194 km/h im Dortmunder Norden

Oktober 2023: Drängeln, Unfall, Unfallflucht: Nach einem Rempler im Dortmunder Norden suchte die Polizei den aggressiven Fahrer eines schwarzen Porsche Carrera.

Dortmunder Polizei sucht drängelnden Porsche Carrera

Oktober 2023: Ein junger Dortmunder baut nachts auf dem Südwall einen Unfall. Viele Schaulustige versammeln sich – einer wird handgreiflich:

Raser-Unfall in Dortmund: Polizei mit Schlägen attackiert

November 2023: Fünf Männer liefern sich ein Autorennen auf dem Wallring. Ein Zusammenstoß mit einem Unbeteiligten wird nur knapp verhindert:

Dortmunder Wallring: Fünf Raser fuhren illegales Rennen

November 2023: Drei Minuten, fünf Vergehen: Ein Video-Wagen der Dortmunder Polizei zeichnet auf der A2 einen jungen Tesla-Raser auf. Seine Strafe ist hoch:

Massives Drängeln: Dortmunder Polizei stoppt Tesla-Fahrer

Dezember 2023: Das ist wirklich kurios. Ein BMW-Raser trifft im Dortmunder Süden ein Verkehrsschild so heftig, dass es tief in einer Wand steckenbleibt:

Kuriose Unfall-Folge: Schild bleibt in Hauswand stecken

