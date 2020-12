Evakuierung an Silvester Schlangenhaut in Dortmunder Keller gefunden – Haus evakuiert

Dortmund. 18 Bewohnende eines Hauses in Dortmund müssen Silvester woanders verbringen: Im Keller lag eine Schlangenhaut – die Schlange ist verschwunden.

Wo ist die große Schlange hin? Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wittelsbacherstraße im Dortmunder Saarlandstraßenviertel ist am Silvestervormittag eine Schlangenhaut gefunden worden – aber keine Schlange. Die Feuerwehr hat sofort einen Experten hinzugezogen um zu klären, ob die Schlange für Menschen gefährlich ist oder nicht. Aber das Ergebnis sei nicht eindeutig, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Da unklar ist, ob sich die Schlange im Haus verkrochen hat, mussten alle Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen verlassen. Einige seien bei Freunden und Verwandten untergekommen, andere verbringen den Silvesterabend in Ersatzwohnungen der Wohnungsbaugesellschaft Dogewo, der die meisten Häuser in der Straße gehören.

Schlange gehört niemanden aus dem Haus

Bislang ist nicht klar, wann die Bewohnenden wieder zurück dürfen. Nun werde überall im Haus Mehl verstreut – in der Hoffnung, so Spuren der Schlange zu finden. Eins jedenfalls stehe fest, so der Feuerwehrsprecher: Im Haus selbst hält niemand Schlangen. Das Tier muss also von außen in den Keller gekrochen sein, um Schutz vor der Kälte zu suchen.