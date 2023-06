Schwerer Raubüberfall in Dortmund: Täter schlägt zu

Dortmund. Eine 47-jährige Frau aus Dortmund wurde bei einem Raubüberfall am Westentor verletzt. Der Täter flüchtete nach dem Angriff mit ihrem Smartphone.

Ein bislang unbekannter Mann hat eine 47-jährige Frau aus Dortmund auf dem Heimweg überfallen, beraubt und dabei leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Dortmunderin am Sonntag, 21. Mai, gegen 1 Uhr am Westentor, um sich ein Taxi für die Heimfahrt zu organisieren. Dabei hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand. Der bisher unbekannte Täter näherte sich von hinten. Nach einem Schlag auf den Hinterkopf, fiel die Frau zu Boden. Der Mann raubte ihr Smartphone und rannte in unbekannte Richtung davon.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub möglicherweise beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Telefon 0231/132-7441.

