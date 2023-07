Schwerer Unfall bei BMW-Rennen – B54 in Dortmund gesperrt

Die wichtige B54 in Dortmund wurde nach einem mutmaßlichen Raser-Unfall gesperrt: Zwei BMW kollidierten.

In der Nacht

Dortmund. Nach einem schweren Unfall war die B54 in Dortmund lange gesperrt, ist aber wieder frei. Zwei BMW hatten sich in der Nacht ein Rennen geliefert.

Wieder ein Unfall bei einem mutmaßlichen Autorennen in Dortmund: In der Nacht zu Montag sind auf der B54 Richtung Innenstadt zwei Autos kollidiert – Fahrer und Mitfahrende wurden verletzt, erklärt die Polizei. Erst gegen 10.40 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, die B54 ist wieder frei.

Nach dem Crash der zwei BMW ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines illegalen Rennens. "Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Anfangsverdacht, dass die beiden Autofahrer sich ein Rennen geliefert haben", heißt es seitens der Behörde. Die Polizei beschlagnahmte sowohl die Handys als auch die Autos aller Insassen.

Nach ersten Erkenntnissen spielte sich der Unfall so ab: Die BMW-Fahrer (21 und 37 Jahre, beide aus Schwerte) fuhren gegen 1.40 Uhr auf der B54 Richtung City. In der langgezogenen, abschüssigen Kurve an der Abfahrt Hacheney verlor einer der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte den zweiten BMW bei hohem Tempo. Beide Autos prallten gegen die Mittelleitplanke, schleuderten über die Fahrspuren, kollidierten mit der rechten Leitplanke und blieben dann stehen.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Auch die Beifahrerin (19) des einen Wagens und ein Beifahrer des anderen Wagens wurden verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro.

Die B54 aus Hagen kommend Richtung Norden war stundenlang gesperrt. Erst gegen 10.40 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Der Rückstau war entsprechend lang. Der Bergung selbst sei nicht das Problem gewesen, erklärt die Polizei. Aber wegen des Renn-Verdachts und des langen "Schadensfeldes" entlang der Straße dauerte die Unfallaufnahme der Polizei Dortmund länger.

