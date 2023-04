Senior (85) in Dortmund ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund. Zwei Männer haben einen 85-jährigen Dortmunder mit einer List ausgeraubt. Die Polizei fahndet mit einer Täterbeschreibung nach den Räubern.

Zwei unbekannte Täter haben einen 85-jährigen Mann in der Dortmunder Straße Buschei ausgeraubt. Das Duo gab am Sonntag, 2. April, gegen 17 Uhr vor, eine Autopanne zu haben und bat den Senior um Hilfe. Der lud die mutmaßlichen Täter in seine Garage ein und bot ihnen Getränke an, so die Polizei.

Demnach hielt einer der Männer den Senior fest, während ihn der andere durchsuchte und seine Wertsachen stahl. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern. Sie sollen mit einem dunklen Pkw unterwegs gewesen sein. Sie werden als 1,75 Meter groß und breit gebaut beschrieben. Beide trugen Bart, hatten dunkle Haare und sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Kriminaldauerdienst unter 0231 13 27 44 1 melden.

