Signal Iduna Park Dortmund: Parkplätze, Preise und Anfahrt

Der Signal Iduna Park in Dortmund ist mit stolzen 81.365 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands. Wir haben Informationen zur Anreise, Preisen und Parkplätzen gesammelt.

Dortmund. Der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund empfängt regelmäßig über 80.000 Fans. Wie viel im BVB-Stadion das Bier kostet und wo Besucher parken.

Der Signal Iduna Park Dortmund, auch Westfalenstadion genannt, ist das größte Fußballstadion Deutschlands.

Die "gelbe Wand" im Signal Iduna Park Dortmund ist die größte reine Stehplatztribüne in Europa.

Alles Wichtige zum Stadion, den Parkplätzen und den Ticketpreisen.

Der Signal Iduna Park, von vielen Fans auch Westfalenstadion genannt, ist die Heimspielstätte von Borussia Dortmund und das größte Fußballstation in Deutschland. Besonders bekannt ist es für seine "gelbe Wand", die Südtribüne, die ausschließlich aus Stehplätzen besteht. An Heimspieltagen des BVB fasst sie knapp 25.000 Zuschauer, womit sie die größte reine Stehplatztribüne Europas ist. Wie viele Plätze es sonst noch gibt, wann das Stadion eröffnet wurde und was es darüber hinaus zu wissen gibt, haben wir zusammengetragen.

Mit einem Klick geht es zu den folgenden Themen:





Wann wurde der Signal Iduna Park eröffnet?

Das ursprüngliche Westfalenstadion wurde von 1971 bis 1974 für die Fußball-WM 1974 gebaut. Damals war hier Platz für rund 54.000 Zuschauer. Am 2. April 1974 wurde das Stadion mit einem Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Rivalen Schalke 04 eröffnet. Die Gäste aus Gelsenkirchen gewannen mit 3:0.





Wo ist der Signal Iduna Park?

Das Stadion liegt im Dortmunder Bezirk Innenstadt-West. Die gelben Stahlpylonen, die weit über das Stadiondach hinausragen, sind von vielen Punkten der Stadt zu sehen. Die Adresse lautet: Strobelallee 50, 44139 Dortmund. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch die Messe Dortmund und die Westfalenhallen, wo regelmäßig Konzerte und andere Großveranstaltungen stattfinden.





Wie viele Zuschauer passen in den Signal Iduna Park?

Seit seiner Gründung wurde das BVB-Stadion bereits mehrfach erweitert. Aus den einst 54.000 Plätzen wurden 1992 durch den Umbau von Steh- zu Sitzplätzen zunächst 42.800. Ende der 1990er Jahre wurde das Westfalenstadion um einen VIP-Bereich und die Nord-, Ost- und Westtribüne um einen Oberrang erweitert. Auch die Südtribüne wurde weiter ausgebaut, hier blieb es aber immer bei einem durchgehenden Rang. Im Zuge der dritten Ausbaustufe wurden 2003 auch die Ecken der Tribünen zugebaut. Heute passen 81.365 Zuschauer in das Fußballstadion - damit ist es das größte in Deutschland. Die nächsten Plätze belegen folgende Stadien:

Allianz Arena in München : 75.021 Plätze

: 75.021 Plätze Olympiastadion Berlin : 74.475 Plätze

: 74.475 Plätze Olympiastadion München : 69.250 Plätze

: 69.250 Plätze Veltins-Arena in Gelsenkirchen: 62.271 Plätze

Auf der Südtribüne des Signal Iduna Parks finden zu Heimspielen rund 25.000 Fans von Borussia Dortmund Platz. Foto: Christof Koepsel/Getty Images





Signal Iduna Park oder Westfalenstadion?

Mehr als 30 Jahre hieß das Stadion an der Strobelallee Westfalenstadtion. Im Dezember 2005 sicherte sich dann der Versicherungskonzern Signal Iduna die Namensrechte. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2031. Als Stadioneigentümer erhält Borussia Dortmund dafür jährlich rund zehn Millionen Euro. Innerhalb der Fanszene wird das Stadion aber immer noch häufig Westfalenstadion gennant. Bei UEFA-Wettbewerben erhält der Signal Iduna Park den werbefreien Namen BVB Stadion Dortmund.





Welche Veranstaltungen finden im Signal Iduna Park statt?

Während der Bundesliga trägt der BVB in der Regel alle zwei Wochen seine Heimspiele im Signal Iduna Park aus. Dazu kommen DFB-Pokal-, Champions League- und Freundschaftsspiele der Schwarz-Gelben. Auch die Deutsche Fußballnationalmannschaft ist immer wieder im Signal Iduna Park zu Gast. 2024 gehört das BVB-Stadion auch zu den Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft. Geplant sind vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale. Da die Südtribüne für die EM-Spiele mit Sitzplätzen ausgestattet wird, liegt die Kapazität hier bei 61.000 Plätzen.

In der Fanwelt am BVB-Stadion können sich Fans mit den neusten Trikots, Trainings- und Freizeitklamotten ausstatten. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services





Wo kann man am Signal Iduna Park parken?

Auf dem Gelände rund um das BVB-Stadion und das Messezentrum gibt es mehr als 10.000 gebührenpflichtige Parkplätze. An Spieltagen ist außerdem das Parken an der Technischen Universität (Otto-Hahn-Straße) zum Preis von 2 Euro gestattet. Von hier fahren ab drei Stunden vor Anpfiff Shuttlebusse zum Stadion und nach Abpfiff wieder zurück. Die Parkplätze öffnen in der Regel rund fünf Stunden vor Spielbeginn.





Wie viel kostet das Parken am Signal Iduna Park?

Die Parkplätze am Remydamm, an der Victor-Toyka-Straße und An der Buschmühle liegen einige Gehminuten vom Stadion entfernt. Dafür sind sie mit 8 Euro Gebühr um einen Euro günstiger als die Parkplätze an den Westfalenhallen.

Hier kostet das Parken an Spieltagen 8 Euro:

Parkplatz C1

Parkplatz C2

Parkplatz D1

Parkplatz D2

Parkplatz E1

Parkplatz E2

Parkplatz E3

Parkplatz F1

Parkplatz F2

Parkplatz F3

Hier kostet das Parken an Spieltagen 9 Euro:

Parkplatz A1

Parkplatz A2

Parkplatz A3

Parkplatz A4

Parkplatz A5

Parkplatz A7

Parkplatz A8

Der Verein weist daraufhin, dass es bei Parallelveranstaltungen in den Westfalenhallen zur Parkplatzknappheit kommen kann. Vor der Anreise lohnt sich daher ein Blick auf den Veranstaltungskalender der Westfalenhallen. Es empfiehlt sich auch eine Nutzung der Park-and-Ride Parkplätze und eine Weiterfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die größten P&R-Plätze in der Stadt sind:

Hauptfriedhof P+R, Ludwig-Lohner-Straße

P&R Schulte Rödding, Derner Str. 206

Park und Ride Hafen, Speestraße





Anfahrt mit Bus und Bahn

An Heimspieltagen werden die regionalen Bus- und Bahnlinien, die die Haltestellen Signal Iduna Park und Westfalenhallen ansteuern, deutlich verstärkt. Diese Linien bringen Fußballfans ans Stadion:

Mit dem Bus:

Buslinie 450

Buslinie 452

Buslinie 488

Mit der Stadtbahn:

U-Bahn-Linie U42

U-Bahn-Linie U45

U-Bahn-Linie U46





Was kosten Bier und Wurst im Signal Iduna Park?

Die Klassiker unter dem Stadionfutter, Bier und Bratwurst, gibt es natürlich auch an den zahlreichen Kiosken im und um das Stadion. Seit der letzten Preiserhöhung Anfang des Jahres kostet ein halber Liter Bier 4,90 Euro. Ein Softgetränk kostet 30 Cent weniger, für die Bratwurst zahlt man 3,50 Euro.





Welcher Block ist am günstigsten im Signal Iduna Park?

Neben den Stehplatzkarten für die Südtribüne (18,50 Euro pro Person), die nur schwer zu bekommen sind, muss man für Karten der Kategorie 6 am wenigsten Geld auf den Tisch legen. Für die oberen Reihen der Oberränge zahlen Erwachsene 35 Euro und Jugendliche 25 Euro. Kinder unter 14 Jahren zahlen für ein Ticket im Rewe Familienblock in der Nordkurve lediglich 10 Euro. Erwachsene zahlen hier mit 55 Euro allerdings deutlich mehr. Je nach Gegner können die Preise variieren.





Darf ich meinen Hund mit in den Signal Iduna Park nehmen?

Nein, Hunde und jegliche andere Tiere sind weder im Stadion noch im Borusseum gestattet.

Was kostet der Eintritt im Borusseum?

Wie bei vielen Bundesligaclubs ist in Dortmund ein Vereinsmuseum am Stadion. Fans können hier tief in die Vereinsgeschichte eintauchen und einen Blick auf die größten Erfolge des BVB werfen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.30 bis 18.30 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 9.30 bis 18.30 Uhr

Jeden 1. Donnerstag im Monat: 9.30 bis 20 Uhr

An Heimspieltagen: 9.30 Uhr bis Anpfiff

Geschlossen: 24. Dezember, 25. Dezember, 31. Dezember ab 14 Uhr

Preise:

Erwachsene: 9 Euro

Ermäßigt: 7 Euro

Mitglieder: 6 Euro

Familienkarte (2 Erwachsene + 3 Kinder): 27 Euro

Gruppenkarte (ab 9 Personen): je 7 Euro

Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Das Borusseum befindet sich direkt im Signal Iduna Park und ist auch an Spieltagen geöffnet. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Was kostet eine Stadionführung im Signal Iduna Park?

Wer selbst einmal durch den Spielertunnel gehen, auf der Trainerbank Platz nehmen und die Kabinen von innen sehen will, kann am Stadionspaziergang, der maximal eine Stunde dauert, teilnehmen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Jeden 1. Donnerstag im Monat bis 20 Uhr

An Heimspieltagen und bei Sonderveranstaltungen findet kein Stadionspaziergang statt.

Preise:

Erwachsene: 9 Euro

Ermäßigt: 7 Euro

Karten gibt es vor Ort und im BVB-Onlineshop. Hier gibt es auch vergünstigte Kombitickets für einen Stadionspaziergang und einen Besuch im Borusseum. Auf der Internetseite des Stadions ist auch eine digitale Stadiontour zu sehen.

Mehr News und Ereignisse rund um den Fußball

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund