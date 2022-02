Sturm in Dortmund: Kreuz stürzt auf Auto – Baum trifft Café

Dortmund. Sturm "Zeynep" trifft Dortmund: Die Feuerwehr hatte viele Einsätze – unter anderem kippte ein Baum auf ein beliebtes Kult-Café.

Bei Sturm "Ylenia" vor zwei Tagen ging es für die Dortmunder Feuerwehr schon heiß her – aber "Zeynep" setzte am Donnerstag noch einen drauf:

Am Hackländerplatz in der Nähe des Klinikums Nord ist am frühen Abend das Kirchturm-Kreuz von St. Gertrudis auf ein Auto gekracht. Der VW war am Straßenrand vor der Kirche geparkt. Verletzt wurde niemand, aber die Wucht des schweren Metallkreuzes hat deutliche Spuren hinterlassen.

Baum kracht auf "Grünen Salon " auf dem Nordmarkt

Weiterer Einsatz in der Nordstadt: Ein mächtiger Baum traf das Flachdach des "Grünen-Salons" auf dem Nordmarkt. Allen gehe es gut, versichert das Team des Kult-Cafés auf Facebook: "Unseren Gästen geht’s gut, das Team ist sicher Zuhause. Nur die Hütte ist kaputt." Die Feuerwehr hatte zuvor von einer Verletzten gesprochen.

Wann der Betrieb wieder starte sei unklar. Erstmal müsse die Stadt als Eigentümerin den kleinen Pavillion reparieren: Die Dachverkleidung ist hinüber. Der Nordmarkt war den Nachmittag über gesperrt.

Zudem musste die Feuerwehr (wie schon bei Sturm Ylenia) viele Bäume aus dem Weg räumen, etwa in Aplerbeck an der Vieselerhofstraße. Am Gastkamp am Randes des Kreuzviertels kippten zwei Bäume gegen einen anderen Baum – die Feuerwehr entfernte sie mit schwerem Gerät.

In Mengede stürzten vier Bäume auf Oberleitungen der S-Bahn – die am Abend ohnehin nicht fuhr. Wie lange die S2 ausfällt ist unklar.

Über 100 Feuerwehr-Einsätze bis 20 Uhr

Zwischen 16 und 20 Uhr kamen bei der Dortmunder Feuerwehr über 100 Sturm-Einsätze zusammen. Aber bis Samstagmorgen werde sich die Zahl sicher noch erhöhen, vermutet die Leitstelle – obwohl die stärksten Böen gegen 20.30 Uhr durchgezogen waren.

Im Gastkamp am Rande des Kreuzviertels sind zwei Bäume gegen einen dritten Baum gekippt – die Feuerwehr sichert die Lage. Foto: Feuerwehr Dortmund

Sturm in Dortmund: Die Feuerwehr räumt umgestürzte Bäume in der Aplerbecker Vieselerhofstraße aus dem Weg. Foto: Feuerwehr Dortmund

In der Dortmunder Nordstadt ist das schwere Metallkreuz von St. Gertrudis auf ein geparktes Auto gestürzt. Foto: Feuerwehr Dortmund

