Sturmwarnung! Dortmunder Schulen bleiben morgen geschlossen

Dortmund. Erst hatte nur ein Dortmunder Gymnasium den Präsenzunterricht wegen des Sturms abgesagt - jetzt bleiben am Donnerstag alle Schulen zu.

"Präsenz-Unterricht in der Schule findet nicht statt!" Das Dortmunder Stadtymnasium hatte am Mittwochmorgen angekündigt, dass die Schule am Donnerstag zu bleibt - wegen des angekündigten Sturms. "Am Donnerstag wird zur Sicherheit der Unterricht in Distanz per Videokonferenz nach Stundenplan stattfinden", heißt es auf der Facebook-Seite der Schule.

Jetzt hat sich die Lage ohnehin geändert: Das Land NRW hat für Donnerstag landesweiten Unterrichtsausfall angeordnet. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittag an. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte an alle Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen statt in die Kita zu schicken.

Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Mittwochabend vor heftigem Wind: Vor allem in der Nacht zu Donnerstag seien orkanartige Böen möglich, im Bergland auch Orkanböen bis 120 km/h. So soll es bis Donnerstagabend bleiben.

Vor der flächendeckenden Schulschließung in NRW hieß es seitens des Stadtgymnasiums noch: Unterricht finde nach Stundenplan statt, allerdings nur per Dinstanzunterricht am Computer. Lediglich die Klassen 5 und 6 hätten zur Schule kommen können - dort hätten sie aber auch beim Digi-Unterricht mitgemacht. Online-Lernen!

Schulweg zu gefährlich? Eltern könnten selbst entscheiden

Aber selbst, wenn die Schulen offen wären: Bei amtlichen Unwetterwarnungen können Eltern entscheiden, ob der Schulweg zu gefährlich ist. Grundsätzlich können aber auch einzelne Schulleitungen entscheiden, ob der Unterricht stattfindet - aber nur in vorheriger Rücksprache mit der Stadt Dortmund als Schulträgerin.

