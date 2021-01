Trotz Kontrollen: Tuning-Szene immer noch auf Dortmunds Wall

Dortmund. Die Tuning-Szene trifft sich nicht nur an Wochenenden zum "Auto-Vergleich" auf dem Dortmunder Wall, sondern auch wochentags. Nicht ohne Folgen.

Mit einem Großeinsatz ist die Dortmunder Polizei am Wochenende gegen Treffen der Tuning-Szene auf dem Wall vorgegangen – zum wiederholten Mal. Die Fahrerinnen und Fahrer störten mit ihrem aggressivem Fahrstil und aufheulenden Motoren über Stunden die Nachtruhe der Anwohnenden.

Und nicht nur am Wochenende macht die Szene den Wall unsicher: Auch am Dienstagabend waren 100 getunte Autos auf dem Wall unterwegs, an den gleichen Stelle wie zuvor. Die Polizei war damit gestartet, den Verkehr in der Innenstadt zu beobachten. Dabei fielen den Beamtinnen und Beamten viele Wagen auf, die sie der Raserszene zuordnen konnten.

Polizei beobachtet erst – und leitet dann alle Autos in die Kontrolle

Ab 22.30 Uhr leitete die Polizei dann den Verkehr am Ostwall auf eine Nebenstraße ab und führte alle Fahrzeuge durch eine Kontrollstelle.

Dabei fielen verschiedene Verstöße auf: Zwei "Szeneangehörige" saßen ohne Führerschein am Steuer, einer davon unter dem Einfluss von Drogen. In 17 Fällen stellte die Polizei Verstöße fest, unter anderem gegen die Straßenverkehrsordnung, und schrieb Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Und wie schon in den vergangenen Wochen gabe es wieder Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung. Es gab 20 Platzverweise. In einem Fall wurden sogar falsche Personalien angeben – auch dafür ist ein sattes Bußgeld fällig.

Schon in den ersten Kontroll-Stunde verschwanden viele der getunten Wagen die Dortmunder Innenstadt. Gegen 0.30 Uhr kehrte Ruhe ein. Die Dortmunder Polizei kündigt an, die nächtlichen Kontrollen fortzusetzen – an Wochenenden und unter der Woche. Zuletzt hatte es etliche Beschwerden über den Lärm zur Nachtzeit gegeben.