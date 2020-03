Unfall auf der A45: Zwei junge Bochumer schwer verletzt

Dortmund. Zwei 18-Jährige aus Bochum sind bei einem Unfall auf der A45 schwer verletzt worden. Sie waren bei Dortmund von der Fahrbahn abgekommen.

Bei einem Unfall auf der A45 bei Dortmund sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Männer aus Bochum (beide 18 Jahre alt) waren am Samstagabend gegen 22.20 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer vor dem Kreuz Dortmund/Witten aus bislang ungeklärter Ursache zunächst vom linken Fahrstreifen in den angrenzenden Grünstreifen ab. Anschließend habe er nach rechts gelenkt und dabei die Kontrolle über das Auto verloren.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung im Böschungsbereich neben dem Seitenstreifen stehen. Die beiden 18-Jährigen erlitten schwere Verletzungen, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie die Feuerwehr Dortmund mitteilt, hatten sich bereits mehrere Ersthelfer „vorbildlich um die beiden Insassen gekümmert“.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Oberhausen für rund eine Stunde vollgesperrt. Anschließend lief der Verkehr zunächst auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Gegen 0.10 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett frei. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro. (red)