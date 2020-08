Unfall Unfall in Dortmund: Stadtbahn erfasst und überfährt Mann

Dortmund. Schwerer Unfall mit einer Straßenbahn in Dortmund: Ein Mann wird erfasst und unter der Bahn eingeklemmt. Die Feuerwehr kann ihn retten.

Ein Mann ist am Donnerstag in Dortmund von einer Straßenbahn erfasst worden. Er erlitt schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach am Nachmittag auf der Mallinckrodtstraße in der Dortmunder Nordstadt. Der Mann sei, so die Feuerwehr, aus bisher noch ungeklärten Gründen auf den Gleisen der Dortmunder Stadtbahn von einem Wagen der U49 erfasst und überfahren worden. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt und unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt.

Die Rettungskräfte versorgten den eingeklemmten Patienten, die Feuerwehr sicherte den Waggon, damit er nicht wegrollen konnte und trennte den Stromabnehmer von der Leitung. Dann konnte der Waggon mit hydraulischem Werkzeug angehoben und der Mann befreit werden.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Dortmunder Feierabendverkehr

Er wurde in ein Dortmunder Krankenhaus verbracht. Der Bahnfahrer erlitt einen Schock und wurde noch an der Einsatzstelle psychologisch betreut. Weitere Personen oder Fahrgäste kamen laut der Feuerwehr nicht zu Schaden

Während der Rettungsmaßnahmen musste der Gleis- und Straßenverkehr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr. (red)