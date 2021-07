Anthony ist wieder da - Vermisstensuche in Dortmund beendet

Die Polizei Dortmund hat die Vermisstensuche nach einem 15-Jährigen beendet. Der Junge ist wieder in der Einrichtung, in der er lebt.

Dortmund. Seit Sonntag galt ein 15-Jähriger als vermisst, der in einer Einrichtung in Selm lebt. Nach einem Zeugenhinweis fand die Polizei den Jungen.

Aufatmen in Selm: Der 15-jährige Anthony ist wieder da. Der Teenager hatte am Sonntagmittag die Einrichtung verlassen, in der er lebt und war seitdem verschwunden. Die Polizei hatte bei der Suche nach ihm die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten, da der 15-Jährige nicht in der Lage sei, Gefahrensituationen richtig einzuschätzen.

Nach einem Zeugenhinweis entdeckten Polizisten Anthony am Montagabend am Hauptbahnhof in Lünen. Er befindet sich nun wieder in der Obhut der Einrichtung. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund