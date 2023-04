Versuchtes Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt

Am späten Samstagabend (29. April 2023) wurde eine Person bei einer Auseinandersetzung der Schillerstraße in der Dortmunder Nordstadt schwer verletzt. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Noch ist wenig bekannt über einen Vorfall, der sich am späten Samstagabend in der Schillerstraße in der Dortmunder Nordstadt abgespielt hat: Dort hat es kurz vor 22 Uhr eine blutige Auseinandersetzung gegeben, bei der wohl eine Person schwer verletzt wurde. Die Polizei bewertet den Angriff als ein versuchtes Tötungsdelikt und richtete daraufhin eine Mordkommission ein.

Noch in der Nacht konnten Polizisten einen Verdächtigen vorläufig festnehmen. Zum Gesundheitszustand des Opfers und den möglichen Hintergründen ist bislang noch nichts bekannt. Nur die Staatsanwaltschaft darf in dem Fall weitere Informationen geben. (red)

