Sicherheit Viel Kriminalität an Bahnhöfen in Dortmund und Düsseldorf

Dortmund/Düsseldorf. Am Dortmunder Hauptbahnhof registrierte die Polizei deutschlandweit die meisten Waffen- und Drogendelikte. Auch Düsseldorf ist stark belastet.

Die Kriminalitätsbelastung ist im vergangenen Jahr auch an einigen Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen hoch gewesen. Am Hauptbahnhof in Dortmund wurden 2022 mehr Waffendelikte und Straftaten im Zusammenhang mit Drogen registriert als an jedem anderen deutschen Fernbahnhof, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht.

Auch der Düsseldorfer Hauptbahnhof zählte laut Bundesregierung bei diesen zwei Deliktgruppen zu den am stärksten belasteten Bahnhöfen. Die meisten Eigentumsdelikte und Sexualstraftaten stellte die Bundespolizei den Angaben zufolge am Kölner Hauptbahnhof fest.

Vergleich zum Vorjahr wegen Corona wenig aussagekräftig

Die Angaben zur Kriminalität entstammen der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei, daher weichen sie von den Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik ab, bei der die Erhebung nach Abschluss der Ermittlungen durch die Polizei erfolgt. Einfluss auf die Zahl der festgestellten Delikte hat zudem die Kontrolldichte am jeweiligen Bahnhof.

>> Lesen Sie auch: Polizei fordert waffenfreie Großstadt-Bahnhöfe in NRW

Ein Vergleich der Daten mit dem Vorjahr ist wenig aussagekräftig, da die Corona-Schutzmaßnahmen 2021 noch erheblichen Einfluss auf die Mobilität hatten - und damit auch auf die Zahl der Menschen im öffentlichen Raum.

Afd: Inakzeptabel, dass Reisende nicht mehr sicher sind

„Es ist inakzeptabel, dass Reisende an deutschen Bahnhöfen und in Zügen nicht mehr sicher sind“, kommentierte der AfD-Abgeordnete Martin Hess. Er forderte mehr Polizeipräsenz an Bahnhöfen.

In der Bundesregierung läuft derzeit die Abstimmung für eine Reform des Bundespolizeigesetzes. Ein kontroverser Punkt dabei ist die Frage, welche Räume die Polizei an den Bahnhöfen nutzen kann. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund