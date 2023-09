Bevölkerungsschutz Nicht erschrecken: Donnerstag heulen die Sirenen in Dortmund

Dortmund. Im Rahmen des bundesweiten Warntags werden am 14. September alle 34 Sirenen auf Dortmunder Stadtgebiet überprüft. Doch was bedeuten die Töne?

Zur technischen Überprüfung des Dortmunder Sirenennetzes nimmt die Feuerwehr am Donnerstag, 14. September, an einem bundesweiten Probealarm teil. Der Warntag wird turnusmäßig jährlich am zweiten Donnerstag des Septembers durchgeführt.

Die Karte der Stadt Dortmund zeigt die Standorte der 34 Sirenen auf Stadtgebiet. Foto: Stadt Dortmund

Neben den 34 Sirenen auf Dortmunder Stadtgebiet werden zentral durch den Bund auch die anderen Warnmittel wie die Warn-Apps “NINA“ und “Katwarn“, das Cell Broadcast sowie die angeschlossenen digitalen Werbetafeln im Stadtgebiet mit einer Probewarnmeldung ausgelöst.

Das bedeuten die verschiedenen Sirenen-Töne in Dortmund:

Der Probealarm beginnt laut einer Mitteilung der Stadt Dortmund am Donnerstagmorgen um 11 Uhr mit dem einminütigen Dauerton „Entwarnung“. Dieser bedeutet, dass die Gefahr vorüber ist.

mit dem einminütigen Dauerton „Entwarnung“. Dieser bedeutet, dass die Gefahr vorüber ist. Es folgt dann eine Minute lang der auf- und abschwellende Ton „Warnung“, der die Dortmunderinnen und Dortmunder „aufwecken“ soll: Sie sollten im Ernstfall feste Gebäude aufsuchen, Fenster und Türen schließen, Radio oder Fernseher einschalten und Ruhe bewahren.

Zum Abschluss ertönt erneut der einminütige Dauerton zur „Entwarnung“. Ausgelöst werden die Sirenen durch die Einsatzleitstelle der Feuerwehr.

Warntag: Feuerwehr Dortmund informiert über Social Media

Des Weiteren wird zusätzlich über die sozialen Medien auf der Facebook Seite und der Plattform X (ehemals Twitter) der Feuerwehr Dortmund über den Probelalarm informiert. Die Feuerwehr bittet darum die Notrufnummer 112 in dem benannten Zeitraum nur für die Meldungen von Notfällen und nicht für Nachfragen zum Sirenenprobealarm zu nutzen. (Red.)

