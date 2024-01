Apache 207 kommt 2024 in die Westfalenhalle Dortmund.

Top-Konzerte Die 10 besten Konzerte in der Westfalenhalle Dortmund 2024

Dortmund. Deichkind, Scooter, Judas Priest: 2024 ist wieder volles Musikprogramm in der Westfalenhalle Dortmund. Ein Überblick über die besten Konzerte.

2023 war der Konzert-Plan den Dortmunder Westfalenhallen noch erheblich voller und hochkarätiger: Skorpions, Iron Maiden, Herbert Grönemeyer, Helene Fischer, Roland Kaiser, DJ Bobo, Dieter Bohlen, Fettes Brot, Pur – wirklich "große" Namen fehlen im Westfalenhallen-Programm 2024 leider.

Das Konzert-Programm kann sich dennoch sehen lassen. Hier die Hallen-Highlights 2024.

Von Deichkind bis Slipknot: Die 10 besten Konzerte in der Westfalehalle 2024

Judas Priest – Metal Masters 2024:

Die britischen Metal-Legenden kommen zurück nach Deutschland – und sie bringen Special Guests mit: Saxon und Uriah Heep! Mehr Power, mehr Heavy, mehr Metal geht nicht. Auf ihrer "Metal Masters Tour 2024" präsentieren Judas Priest ihr neues Albom, das im Frühjahr 2024 erscheint.

Judas Priest 2024 in der Westfalenhalle Dortmund

27. März 2024, Halle 1

Scooter – Thirty, rough and dirty 2024:

Scooter feiern 30 Jahre Band-Jubiläum: Nach dem Motty "rough and dirty" heizt der unbremsbare Frontmann Baxxter den Fans in der Westfalenhalle mit tanzenden Vamps, heißen Feuersäulen, LED-Zauber und jeder Menge Scooter-Hits ein. Das wird eine unvergessliche Party!

Santiano – Auf nach Doggerland 2024:

Santiano steht für Sehnsucht, Freiheit und das ganz große Abenteuer. Die Erfolgsgeschichte der Band wurde vor allem auf der Bühne geschrieben: Mit ihren Live-Shows und wechselnden Bühnenthemen begeistern sie ein Millionenpublikum. Jetzt hisst die norddeutsche Band die Segel für ihr nächstes musikalisches Abenteuer – und begibt sich auf Erkundungsfahrt zum sagenumwobenen Doggerland.

Patricia Kelly – Unbreakable-Tour 2024 (Nachholtermin):

Als drittältestes Kind der Kelly Family wuchs Patricia Kelly im Rampenlicht auf – mit Fernsehauftritten, Millionen-Publikum und massig Nummer-1-Hits. Nach ihrem Bühnen-Comeback der Familienmitglieder kehrt Patricia zu ihren eigenen musikalischen Ursprüngen zurück.

Apache 207 – Arena-Tour 2024:

Mit seiner Musik vereint Apache 207 die Genres R'n'B, Eurodance, 80s Pop und Hip-Hop. Der Zwei-Meter-Mann steht dabei wie kein anderer für die deutsche Rap- und Popkultur. Binnen kürzester Zeit nahm er von Ludwigshafen aus den deutschen Musikmarkt ein und verkauft innerhalb von Minuten Arenen aus. In Dortmund stehen gleich zwei Konzerte an.

Auch Marius Müller-Westernhagen macht 2024 in der Westfalenhalle Dortmund Station. Foto: picture alliance/dpa

Marius Müller-Westernhagen – 75live 2024:

Ein Grund zum Feiern: "75Live" – das bedeutet 75 Jahre Marius Müller-Westernhagen, 23 Alben, über 17 Millionen verkaufte Alben, darunter acht auf Nummer 1. Er hat Hits geschrieben, produziert und performed wie "Freiheit", "Sexy", "Lass uns leben" und "Es geht mir gut". Auf der Setlist für das Dortmund-Konzert im Mai: eine Reise durch sein komplettes Werk.

Lea – Tour 2024:

2021 und 2022 war Lea die meistgestreamte deutsche Künstlerin. Allein auf Spotify erreichte sie 272 Millionen Streams. Ihr Album "Treppenhaus" holte sogar Platten-Gold. Im Herbst 2022 spielte sie eine ausverkaufte Hallentour, die beim Publikum sofort für Begeisterung sorgte. In Dortmund präsentiert Lea auch ihr neues, fünftes Album "Bülowstraße".

Slipknot – 25th Anniversary Tour 2024:

Slipknot veröffentlichten ihr erstes Album 1999 und läuteten damit eine seismische Verschiebung in der Metalszene ein. Die US-Band hat einen einzigartigen Sound entwickelt. Das Musikmagazin Rolling Stone zählte das bahnbrechende Platin-Album "Iowa" (2001) zu den 100 größten Metal-Alben aller Zeiten – das machte Slipknot zur "wichtigsten Heavy-Band ihrer Ära".

Viel Fantasie bei der Outfit-Wahl: Auch Deichkind kommen nach Dortmund. Foto: Socrates Tassos/FUNKE Foto Services

Deichkind – "Kids in meinem Alter"-Tour 2024:

Typisch Deichkind. Lassen wir sie einfach selbst sprechen – zitiert aus dem offiziellen Pressetext: "Der Song ist Wahnsinn. Allein der Titel: 'Kids In Meinem Alter, Teil 2'. Und dann Text, Beats, Performance: Alles ne glatte 1 mit Stern. Geht nicht besser. Auch die Tour verspricht! Es ist unsere erste Hallentour nach der Pandemie!" So nämlich.

Marsimoto – Die letzte Tour 2024:

Fünf Jahre lang schien Marsimoto aka Marteria verschwunden. Dann tauchte er Ende 2023 wieder auf – und kündigte Mitte Dezember seine letzte Tour an. Mit diesem "Abschieds-Comeback" geht eine Ära zu Ende, und Marterias grüne Marsi-Maske kommt in den Keller. Ob mit der Tour auch ein neues Album kommt ist unklar. Laut Tourplan ist Dortmund die vorvorvorletzte Station vor dem finalen Gig in Berlin.

Marteria, sorry..., Marsimoto kommt 2024 nach Dortmund. Es soll eins der letzten Konzerte des Maskenmannes sein. Foto: dpa/Archiv

(Stand 3. Januar 2024 – Alle Angaben ohne Gewähr!)

