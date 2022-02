Westfalenpark und Dortmunder Zoo bleiben länger geschlossen

Dortmund. Dortmunder Zoo und Westfalenpark bleiben auch nach den Sturmtagen geschlossen. Die städtischen Sportanlagen öffnen frühestens am Freitag.

Westfalenpark und Zoo bleiben übers Wochenende geschlossen. Das hat die Stadt Dortmund am Donnerstag mitgeteilt. Wie lange die städtischen Außensportanlagen noch gesperrt sind entscheidet sich am Freitag.





Grund seien die Sturmtiefs, erklärt die Stadt: Weil auch für die nächsten Tagen starke Sturmböen für Dortmund angekündigt sind, werden mögliche Schäden erst an Montag gesichtet und behoben. Westfalenpark und Zoo öffnen also frühestens am Montagnachmittag.

Andere Wälder und Parks in Dortmund sind zwar nicht gesperrt. Aber die Stadt rät dringend vom Spazierengehen ab: Die Böden seien vom Regen aufgeweicht – dadurch seien Baumwurzeln nicht mehr so fest verankert. Bei starken Böen bestehe die Gefahr, dass ein Baum kippt. Eine weiteres Risiko: Tote oder schwache Äste brechen ab.

Auch die städtischen Außensportanlagen bleiben Freitag gesperrt. Ob auch sie übers Wochenende geschlossen bleiben ist noch unklar.

