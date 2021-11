In Dortmund sind am Samstag zwei Menschen bei einem Wohnungsbrand gestorben. (Symbolbild)

Feuer Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Dortmund

Dortmund. Dramatischer Feuerwehreinsatz in Dortmund: Bei einem Wohnungsbrand in Berghofen sind am Samstagabend zwei Menschen gestorben.

Bei einem Wohnungsbrand in Dortmund-Berghofen sind am frühen Samstagabend zwei Menschen gestorben. Wie es zu dem Feuer in der Ostkirchstraße kommen konnte ist bisher unklar.

Die Eltern hatten nach ihrer Tochter im Dachgeschoss sehen wollen, sie habe aber nicht geöffnet, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Als der Vater die Tür aufschloss, stand er sofort in dichtem Rauch. Die beiden Senioren bewohnen in dem Zweifamilienhaus das Erdgeschoss – die Brandwohnung der Tochter und ihres Mannes liegt im ersten Stock.

Eltern im Ergeschoss riefen die Feuerwehr

Für das Paar kam jede Hilfe zu spät – beide kamen in der brennenden Wohnung ums Leben. Die Eltern der verstorbenen Frau kamen laut Feuerwehr mit einem Schock ins Krankenhaus. (kafi)

