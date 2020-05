125 Jahre Fortuna: Düsseldorf feiert Geburstag seiner "Diva"

Düsseldorf. Düsseldorf schmückt sich zum 125-jährigen Jubiläum der Fortuna in Rot-Weiß. OB Geisel und Manni Breuckmann erinnern sich an besondere Momente.

Fortuna Düsseldorf feiert Geburtstag. Am Dienstag (5. Mai) wird die launische Diva vom Flinger Broich 125 Jahre alt. Und weil es so ein Jubiläum nur einmal gibt, feiert die ganze Stadt mit. Leider wegen Corona eher verhalten: Statt des abgesagten Altstadtfestes rief der Verein seine Anhänger nun dazu auf, Farbe zu bekennen und am Vereinsgeburtstag Fortuna-Fahnen aus den Fenstern zu hängen.

Fortuna-Hochzeit in rot-weiß

Es gibt auch die ganz verrückten Fans: Im Düsseldorfer Autokino gibt es am Dienstag drei Trauungen, bei denen die Hochzeitsgäste die Zeremonie aus dem Auto heraus verfolgen. Das erste Paar heiratet ganz in rot-weiß – zu Ehren des Jubiläums von Fortuna. Und die Trauung um 11 Uhr übernimmt Oberbürgermeister Thomas Geisel.

OB Geisel erlebte Düsseldorfer Nervenstärke

Apropos Geisel: Der Rathauschef ist zwar ein gebürtiger Schwabe, hat aber schnell mitbekommen, wie besonders das Fortuna-Gen ist. „Wer Fan dieses Vereins ist, steht nicht im Verdacht ein Opportunist zu sein“, sagt Geisel. Fortuna-Anhänger haben gute Nerven, einen aufrechten Charakter und Spaß am Leben.“

Geisel hat auch schon den einen oder anderen besonderen Fortuna-Moment erlebt: „Im Jahr des Aufstiegs hat die Mannschaft 3:4 in Regensburg verloren. Da war ich in Düsseldorf bei einer Ausstellung und bekam den Jubel in den Räumen mit, denn Fortuna führte 3:0. Als ich wieder zuhause war, stand es 4:3 für Regensburg. Eigentlich unfassbar.“

Geburtstagsgebäck für den guten Zweck

Nicht die einzige Schlappe, die der Club in den letzten 125 Jahren erleben musste. Zum feierlichen Anlass sind die Tränen aber getrocknet. Es fließt wenig Bier, aber die Handwerksbäcker verkaufen seit vergangenen Samstag in knapp 150 Verkaufsstellen ihre F 95-Röggelchen. Pro Stück gibt es einen Spendenanteil von 10 Cent für den Kinderschutzbund. Die teilnehmenden Handwerksbäcker sind die Bäckereien Behmer, Bulle, Busch, Coelven, Hercules, Hinkel, Kapust, Pass, Puppe, die Stadtbäckerei und Terbuyken.

Grünen-Chefin wurde Fan trotz 0:4 Niederlage

Farbe bekennen wollen auch die Düsseldorfer Stadtwerke. „Als langjähriger Partner der Fortuna haben die Stadtwerke eine besondere Nähe zum Verein – nicht zuletzt wegen der gemeinsamen Wurzeln im Stadtteil Flingern“, teilten die Stadtwerke mit. Zum besonderen Zeichen der Verbundenheit wird ein Kühlturm des Kraftwerks Flingern in der Nacht von Montag auf Dienstag sowie von Dienstag auf Mittwoch beleuchtet. Acht rote und acht weiße Scheinwerfer sorgen dafür, dass der Turm dem Anlass angemessen erscheint.

Wegen des Jubiläums hat Mona Neubaur morgen Abend etwas Besonderes vor. „Ich werden mir das erste Spiel, das ich von der Fortuna live gesehen habe, nochmal auf dem Rechner angucken, sofern es das Spiel überhaupt digitalisiert gibt“, erzählt die Chefin der NRW-Grünen. Das Spiel war 1997, und Fortuna verlor im Rheinstadion 0:4 gegen den VfB Stuttgart. „Alles wussten damals, es geht abwärts, und die Mannschaft war auch nicht mehr zu retten, aber ich habe mich trotzdem in den Verein und seine Fans verliebt“, erinnert sich Neubaur.

Regelmäßige Besuche im Rheinstadion

Viele Erinnerungen an die Fortuna hat auch Sportreporterlegende Manni Breuckmann, auch wenn nicht viele Düsseldorfer Erfolge darunter waren, wie er erzählt. Er hat den Verein während seiner Reporterkarriere regelmäßig begleitet. „Ich habe oft Spiele aus dem alten Rheinstadion übertragen. Damals, als noch Egon Köhnen, Gerd Zewe oder Heiner Baltes gespielt haben“, erinnert sich der in Düsseldorf lebende Breuckmann. „Den DFB-Pokalsieg 1979 gegen Hertha BSC in Hannover habe ich auch übertragen.“ Und 1984 habe er vom Spielfeldrand innerhalb weniger Tage hintereinander zwei 4:1-Siege der Fortuna erlebt. Zuerst gegen Borussia Mönchengladbach und kurz darauf gegen den FC Bayern. „Ein paar erfolgreiche Spiele waren also schon dabei“, sagt Breuckmann mit einem Lachen.