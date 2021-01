200 Menschen demonstrieren in Düsseldorf für Alexej Nawalny

Düsseldorf. In der Landeshauptstadt haben sich 200 Personen an einer Demonstration für den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny beteiligt.

In Düsseldorf haben am Samstag rund 200 Menschen für den in Russland inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny demonstriert. Die Demonstration, bei der laut Polizei zunächst 100 Teilnehmer angemeldet waren, hatte um 12 Uhr auf dem Markplatz begonnen und lief rund zwei Stunden. Wie eine Polizeisprecherin auf NRZ-Nachfrage mitteilte, lief die Demonstration friedlich und störungsfrei. Auch die Corona-Abstandsregeln sollen eingehalten worden sein.

Der Oppositionsführer war am Montag nach seiner Rückkehr aus Deutschland bei Moskau in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden war. Nawalny soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte. Der 44-Jährige sieht das Vorgehen der Justiz als politisch motiviert an. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis - sowie mehrere Gerichtsverfahren.

Demo für Nawalny auch in Berlin

Neben der Demonstration in Düsseldorf sind auch in der Bundeshauptstadt Berlin Menschen für den russischen Politiker auf die Straße gegangen. An dem Protestzug „Freiheit für Nawalny“ beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen. Der Ablauf sei „störungsfrei“ gewesen, sagte der Sprecher. (red/dpa)