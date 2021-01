22-Jähriger nach Messerangriff in Düsseldorf festgenommen

Düsseldorf. Ein 22-Jähriger wird verdächtigt, bei einem Streit im August einen Mann lebensgefährlich verletzt zu haben. Festnahme nach Fahndung.

Die Polizei Düsseldorf kann einen Fahndungserfolg vermelden: Beamte haben gestern einen 22-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einen Mann lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Verdächtige werde bereits von Staatsanwaltschaft und Polizei als Intensivtäter geführt.

Bei dem Vorfall am 28. August 2020 um kurz vor Mitternacht auf der Münchener Straße Ecke Bonner Straße sollen zwei 39-jährige Brüder mit vier Männern und einer Frau in Streit geraten sein. Einer der Brüder soll dann von eben jenem 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sein. Er musste vor Ort durch die Rettungskräfte reanimiert und mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht werden, wo er notoperiert wurde. Sein Bruder erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Polizei suchte mit Fahndungsplakaten

Die Ermittler hatten im September mit Fahndungsplakaten nach Zeugen und Hinweisen gesucht. Eine Belohnung von 3000 Euro wurde damals ausgelobt.