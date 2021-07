40-Jähriger schwer verletzt bei brutaler Schlägerei

Die Polizei sucht nach einer Schlägerei am Worringer Platz Zeugen.

Düsseldorf. Zunächst verbale Streitigkeiten gipfelten auf dem Worringer Platz in einer brutalen Schlägerei. Ein 40-Jähriger wurde schwer verletzt.

Zunächst verbale Streitigkeiten gipfelten Donnerstagnachmittag auf dem Worringer Platz in einer brutalen Schlägerei, bei der ein 40-Jähriger mit Tritten und Schlägen schwer angegangen und verletzt wurde.

Erste Zeugenaussagen berichteten von einer zunächst lautstarken Streitigkeit. Im Rahmen dieser Streitigkeit schlug und trat der Täter, es soll sich dabei um einen Mann aus dem Drogen- und Trinkermilieu handeln, massiv auf seinen Kontrahenten ein. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zur Identität und Aufenthaltsort des Täters geben können. Hinweise an das Kriminalkommissariat 32 unter der 0211/8700.

