600.000 Jecken feiern in Düsseldorf das Leben

Düsseldorf. Der erste Rosenmontagszug seit 2020 rollte ohne Störungen über den Rathausplatz – bei bester Stimmung.

Proppevoll ist der Platz vor dem Rathaus am Mittag vor dem Zoch. Wer von der Bolkerstraße noch drauf will, muss sich gedulden – und ganz schön durchquetschen. Vor dem Rathaus sind L-fömig Tribünen aufgebaut, in der Mitte des Platzes ist sozusagen eine Medieninsel – mit Kameras und Moderatoren der Öffentlich Rechtlichen. Ein Kamerakran schaut fährt über den Platz wie ein riesiger, neugieriger Giraffenhals. Die Moderation macht schonmal Stimmung beim Tribünenpublikum, das Wetter spielt mit: Zwar ist es etwas kälter als am Karnevalssonntag, doch bleibt es immerhin trocken. 600.000 Menschen sind am Rosenmontag in der Stadt.

Polit-Wagen werden im Gedächtnis bleiben

Es wird gesungen, die Menge ist in Feierlaune. „Wahnsinn“ und „Leev Marie“ sind Schunkelanlass, bevor um halb Zwei Oberbürgermeister Stephan Keller, mit Spitzbart und rotem Gewand als „Bergischer Ritter“ verkleidet, gemeinsam mit CC-Präsident Michael Laumen den ersten Rosenmontagszug seit 2020 eröffnet.

„Willkommen zum politischsten Rosenmontagszug“, kündigt die Moderation vom Band an, als die Trommeln der ersten Kapelle schon vom Burgplatz herüberschallen. Dass die Landeshauptstadt sich diesen Ruf erhalten kann, lastet seit langem besonders auf den Schultern eines Künstlers: Jacques Tilly. Von den mehr als siebzig Wagen, die an diesem Rosenmontag durch die Stadt ziehen, sind es seine politischen Motivwagen, die unter Umständen durch die ganze Welt gehen. Ob Putins Angriffskrieg, die Proteste gegen das iranische Regime oder die Debatte um „kulturelle Aneignung“, kaum ein großes Anliegen oder Diskussionsthema der vergangenen Monate ist nicht vertreten. Auch die „Klimakleber“ genannten Aktivisten der „Letzten Generation“ werden aufgegriffen – wohlwollend, auch mit dem Wunsch verbunden, sie mögen den Zug nicht unterbrechen, zeigten Tilly und der CC schon vor dem Wochenende mit dem Wagenmotiv ihre Solidarität. Der Wunsch scheint erhört worden zu sein: Der Zoch konnte ungehindert durch die Stadt laufen. Ob Tillys Wagen dabei eine Rolle gespielt hat, darüber lässt sich nur orakeln.

Für wirklich viel Applaus scheinen die jedes Jahr heiß erwarteten Karikaturenwagen vor dem Rathaus aber kaum zu Sorgen. Lediglich einer, der sich gegen die Kritik an „kultureller Aneignung“ richtet, erntet Klatschen von der Tribüne. Und doch sind Tillys Polit-Wagen die wenigen, die wohl lange im Kopf bleiben werden. Die Wagen der meisten Vereine sind liebevoll gemacht – und zeigen doch größtenteils Erwartbares. Bergische Löwen mit wechselnden Accessoires, lachende Schloss- und Rheintürme, den ein oder anderen Jan Wellem – oft mit Clownsnase.

Fußgruppen beeindrucken mit Vielseitigkeit

Auffällig aussagekräftig dagegen die Jrön-Wisse-Jonges: Eine lachende, strahlende Sonne und Windräder schmücken den Wagen des Vereins, daneben ein verschlafen schauender Kohlekraftwerks-Schlot, mit „Politik“ beschrieben. „Energiewende nicht verschlafen“, so der Appell. Auch manche Wagen abseits der Karnevalsvereine fallen optisch auf. Etwa der der Postcode-Lotterie: Große Fliegenpilze schmücken ihn, auch die Besatzung sind allesamt als Fliegenpilze verkleidet: „Die Glückspilze vom Rhing“. Dass Fliegenpilze zwar besonders schön aussehen, aber giftig sind, ist den Gestaltern womöglich durch gegangen. Ein Gespenst spukt dabei durch die Motivwelten: Das Coronavirus. Manchmal in giftgrüner Virenform, einige Male als finsterer Sensenmann halten die Jecken den karnevalistischen Frust und auch das Leid der letzten Jahre bildlich fest.

Besonders vielseitig kommen daneben die vielen Fußgruppen daher. Von den traditionellen Roben des Vereins der Koreaner über die bunten Outfits der „Amigos de Bolivia“ bis hin zu den historisch aufgemachten „Altbier Wikingern“ und den Papp-Solarzellen-Tragenden „Parents for Future“ ist der Zug voller visueller Überraschungen.

Als der Rosenmontag das letzte Mal so begangen werden konnte, schien die Welt in vielerlei Hinsicht eine andere. Aber auch in Düsseldorf hat sich einiges verändert: Als das letzte Mal die Wagen über den Marktplatz rollten, hieß der Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der Ex-OB (SPD) sitzt zwar nicht mehr des Amtes wegen, aber als Karnevalsfreund im Zorrokostüm auf der Tribüne. „Natürlich habe ich das vermisst, sonst wäre ich nicht hier“, sagt er und lacht und begrüßt herzlich einige alte Kollegen und Weggefährten. „Die Stimmung ist gut, man merkt, dass die Leute sehr darauf gewartet haben“, sagt Geisel. Auch sein Nachfolger im Amt, Stephan Keller (CDU), genießt den Tag sichtlich: „Ich habe sehr viel Spaß!“ sagt er von seinem Platz ganz vorne auf der Zuschauertribüne. Als der Zug sich dem Ende zuneigt, freut er sich schon auf das nächste Jahr, verrät er.

