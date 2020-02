ADFC Düsseldorf befürchtet Verschlechterung für Radverkehr

Der Düsseldorfer Fahrradclub lehnt die geplante Umwidmung des neu angelegten Radfahrstreifens vom Kennedydamm bis zur Inselstraße ab. „Das ist eine deutliche Verschlechterung für den Radverkehr“, kritisiert die stellvertretende Vorsitzende Lerke Tyra. „Auf der Kaiser- und Fischerstraße wurden erst letztes Jahr breite Radfahrstreifen markiert – für Alltagsradler wichtiger Teil einer lange geforderten Nord-Süd-Verbindung. Hier eine Umweltspur einzurichten, auf der selbst Fern- und Reisebusse dauerhaft fahren sollen, macht das Radfahren deutlich ungemütlicher und auch gefährlicher.“

Beschlussvorlage zur Umwidmung im OVA

Doch genau das scheint die Stadt zu überlegen. Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) soll Mittwoch (26. Februar) unter anderem über die Umwidmung entscheiden. In der Beschlussvorlage dazu heißt es, dass der vorhandene Radfahrstreifen „zu einem Bussonderfahrstreifen, freigegeben für Fahrräder, Taxen, elektrisch betriebene Fahrzeuge und mit mindestens drei Personen besetzte Pkw erweitert werden“ soll. Eine Einrichtung einer Umweltspur auf diesem Abschnitt erfordert jedoch auch, dass eine Linienbuskonzession vorliegt und gegebenenfalls ein Linienbus verkehrt, heißt es in der Vorlage weiter.

Das findet Norbert Czerwinski, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, jedoch völlig unnötig. „Fast parallel dazu fährt die Linie U 78, die in diesem Teil durchaus noch Fahrgastkapazitäten hat. Dort einen Bus einzusetzen, ist daher Quatsch und kostet obendrein noch Geld.“ Vielmehr solle man mehr Busse im Süden der Stadt einsetzen, wo die Bahnen voll sind, so Czerwinski, der sich auch grundsätzlich gegen eine Umwidmung des angelegten Radfahrstreifens ausspricht.

Martin Volkenrath: „Viel Diskussionsbedarf“

Auch Andreas Hartnigk (CDU), stellvertretender Vorsitzender im OVA, hält „gar nichts“ von einer Umwidmung. „Der Oberbürgermeister macht da, was er will.“ Vielmehr wünscht sich Hartnigk, dass ein „schlüssiges Konzept für den Radverkehr vorgelegt“ und nicht „mal hier, mal da daran rumgedoktert wird“.

Der Vorsitzende des OVA, Martin Volkenrath (SPD), sieht noch großen „Diskussionsbedarf“. Die Umweltspur sei ein sensibler Bereich. Am Dienstag sollten dazu noch Gespräche mit der Rheinbahn geführt werden, auch mit dem ADFC wolle man sprechen, so Volkenrath. Das Thema sei eine spannende Sache, es brauche aber Mehrheiten dafür und „keine wilden Gefechtsszenarien“. Grundsätzlich sei jedoch festzuhalten, dass „wir die jetzige Situation optimieren wollen“, so der Sozialdemokrat.