ADFC Düsseldorf kritisiert Stadt wegen vereister Radwege

Düsseldorf. „Rad- und Fußwege müssen frei von Eis sein“, kritisiert der Düsseldorfer Fahrradclub. Die Unfallrisiken seien einfach zu groß.

Der ADFC Düsseldorf fordert Politik und Verwaltung auf dringend auf, die Radwege ebenso wie Fußwege prioritär in den Winterdienstplan aufzunehmen. „Für ungeschützte Verkehrsteilnehmer schaffen die zurzeit rutschigen Wege viel höhere Gefahren als für Auto- und Busfahrende“, so Lerke Tyra, stellvertretende ADFC-Vorsitzende in Düsseldorf. „Wenn die Temperaturen fallen, kommen auf Radfahrende zusätzliche Unfall-Risiken zu. Nicht gepflegte Radwege bilden mit Laub, Matsch, Eis und Schnee gefährliche Rutschfallen für Zweiradnutzer.“

Kritik am Entsorgungsunternehmen

Der ADFC bemängelt „die in Düsseldorf oft gesehene Praxis der Awista, Schnee und Laubhaufen auf Rad- und Fußwege zu räumen“. Das sei „vollkommen inakzeptabel“, so Tyra. „Wenn Düsseldorf in fünf Jahren die fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands sein möchte, dann müssen wir den Spieß umdrehen: Die Wege der verletzlicheren Verkehrsteilnehmer --dazu gehören außer Radfahrenden natürlich auch Fußgängerinnen und Rollstuhlfahrer – müssen Priorität bei der Räumung bekommen, wie in den Niederlanden. Tyra „Die Niederlande zeigen, dass man mit einem einladenden Radwegenetz und einem sehr guten Winterdienst das Fahrrad zu einem Ganzjahresverkehrsmittel für alle machen kann. Diese Fahrrad-first-Politik muss Düsseldorf noch lernen.“

ADFC verweist auf Pflicht der Stadt

Der ADFC betont, dass die Stadt verpflichtet ist, Radwege zu räumen. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs sind Kommunen verpflichtet, „verkehrswichtige Radwege“ zu räumen. Wenn ein Radfahrer ohne eigenes Verschulden auf einem ungeräumten Radweg stürzt, ist die Landeshauptstadt in der Haftung. In der Düsseldorfer Awista-Karte „Winterdienststrecken“ seien Radwege vermerkt, die zur Streustufe 2 gehören. Lerke Tyra: „Das klappt aber nicht richtig, z.B. auf der Oberkasseler Brücke und der Kölner Straße.

Der ADFC weist darauf hin, dass rein rechtlich Radfahrende auf die Fahrbahn ausweichen dürfen, wenn ein Radweg durch Schnee, Eis oder Laubmassen nicht befahrbar ist. „Eine echte Lösung stellt diese Regelung aber auch nicht dar“, betont Tyra. Der ADFC weiß, dass die meisten Radfahrer wegen des oft rücksichtslosen Autoverkehrs nicht auf die Fahrbahn ausweichen wollen. Außerdem türmt sich oft auch am rechten Fahrbahnrand der Schnee.

Gezwungen, ist Auto zu steigen

„Etliche Alltagsradfahrende sehen sich deshalb bei unzureichendem Winterdienst gezwungen, ins Auto oder in den corona-unsicheren ÖPNV zu steigen“, sagt Tyra.

Autofahrenden rät der ADFC indes, ihre Fahrweise auf schlechte Sichtverhältnisse und rutschige Fahrbahnen einzustellen. Statt des vorgeschriebenen Überholabstands von 1,50 Metern innerorts und 2 Metern außerorts sollten Autofahrende aus Sicherheitsgründen besser größeren Abstand beim Überholen von Radfahrern halten.