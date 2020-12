ADFC Düsseldorf zählt 122.000 Fahrten mehr als 2019

Düsseldorf. Schub an Radverkehr auch im November. Ansporn für weitere Verbesserungen der Infrastruktur.

Einen deutlichen Schub hat der Radverkehr allein im November in Düsseldorf erfahren. An den insgesamt 13 Fahrradzählstellen der Stadt wurden dabei 122.000 mehr Radfahrten gezählt als im November 2019. Im Zeitraum Januar bis November dieses Jahres waren es knapp 1,3 Millionen Fahrradfahrten mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahlen gab am Dienstag der ADFC Düsseldorf bekannt.

Mehr Platz auf Radwegen benötigt

„Wir freuen uns über den weiter steigenden Radverkehr“, sagt Lerke Tyra, stellvertretende Vorsitzende des ADFC in Düsseldorf. „Für uns ist das Ansporn, uns weiterhin intensiv für Verbesserungen im Radverkehr einzusetzen.“ 23 Prozent mehr Radverkehrsbewegungen bräuchten mehr Platz auf den Radwegen und Straßen in der Stadt, so Tyra weiter. „Die Zahlen zeigen eindrücklich, dass die Stadt noch viel weiter gehen muss. Gemeinsame Geh- und Radwege, auf denen sich immer wieder Konflikte ergeben, sind keine gute Lösung für die Zukunft. Jedoch nützt die beste Radinfrastruktur nichts, wenn nicht konsequent gegen Falschparkende auf Radwegen vorgegangen wird.“

Der ADFC weist indes darauf hin, dass nicht schlechtes Wetter Menschen vom Radfahren abhält, sondern schlechte Infrastruktur. Der Fahrradclub verweist in dem Zusammenhang auf eine neue Studie der Universität Münster: Wenn das Radwegenetz gut ausgebaut ist, wird das Rad auch bei Niederschlag genutzt. „Bei schlechter Infrastruktur hingegen ist das kaum der Fall“, betont Tyra. „Wir fordern den schnellen Ausbau des Radwegenetzes, um das Ganzjahres-Radfahren zu fördern und Düsseldorf von zu viel Autoverkehr zu entlasten.“

Der ADFC Düsseldorf fordert den neuen Stadtrat erneut auf, das Radverkehrsnetz in der Rheinmetropole „massiver und schneller“ auszubauen. Tyra: „Wir brauchen eine gute Radverkehrsinfrastruktur, damit acht- bis 88-jährige Radfahrende sicher und mit viel Spaß durch Düsseldorf radeln können. Wo ein Wille, da ein sicherer und guter Radweg!“