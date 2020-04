Radverkehr ADFC schreibt offenen Brief an Oberbürgermeister Geisel

Düsseldorf. Vier Maßnahmen schlägt der Verein für einen besseren Radverkehr in Düsseldorf vor. Radfahrer brauchen mehr Platz – ebenso wie Fußgänger.

Der ADFC Düsseldorf äußert in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Thomas Geisel die Sorge, dass der (Personen)-Andrang an den Osterfeiertagen draußen noch weiter zunehmen wird und fordert daher die Stadtverwaltung auf, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrende zu schaffen.

Fast 5000 Radfahrer haben am Sonntag die Fahrradzählstelle am Rheinufer bei schönstem Wetter passiert, ein Höchstwert. Die Osterferien haben begonnen und noch nie sind so viele Düsseldorfer Familien zu Hause geblieben – die Corona-Pandemie bringt extrem viele Einschränkungen für jeden einzelnen mit sich, heißt es in dem von der stellv. Vorsitzenden Lerke Tyra unterzeichneten Brief.

Mehr Menschen auf Rad angewiesen

„Besonders jetzt merken wir, wie sehr wir auf das Fahrrad angewiesen sind – und wie gutes zudem tut, aufzusteigen und sich einfach ein bisschen auszupowern“, heißt es weiter. Gerade in den Ferien wollen noch mehr Bürger raus an die frische Luft, wenn sie schon nicht wegfahren können.

Abstand halten wird allerdings oft zum Problem, besonders an beliebten und stark frequentierten Stellen wie z.B. dem Rheinufer. „Wir möchten Sie als Verantwortliche auffordern, der Ausnahmesituation Rechnung zutragen, zusätzlichen Platz für Fuß- und Radverkehr zu schaffen und dabei auch Neues zu probieren.“

Vier konkrete Maßnahmen

Der ADFC schlägt in seinem Brief vier konkrete, kurzfristige Maßnahmen vor. So sollen etwa Fahrspuren temporär in geschützte Radstraßen umgewandelt werden. Diese könnte etwa durch Baustellenbalken gesichert werden.

Zudem fordert der ADFC die „Anordnung von Tempo 30 in der ganzen Stadt“. So könne die Zahl der Unfälle weiter gesenkt werden. Als dritte Maßnahme kann sich der ADFC vorstellen, dass Ampen auf Rad- und Fußverkehr eingestellt werden. Deshalb sollte vor allem an viel frequentierten Überwegen wie dem an derInselstraße zum Rheinufer (Denkmalsäule) oder der Überweg Kö/Graf-Adolf-Straßedie Insel-Lösung beseitigt werden, sodass alle in einem Rutsch durchkommen.

Zu guter Letzt sollten laut ADFC kostenfreie Leihräder als ÖPNV-Alternative gefördert werden. (KG)