Adventswochenende für Düsseldorfer Handel durchwachsen

Düsseldorf. Mit dem „Black Friday“ startete die Shoppingzeit an den Adventswochenenden. Verband zieht für Düsseldorf eine eher nüchterne Start-Bilanz.

Der hohe Andrang in der City am Wochenende sorgte für viel Kritik, vor allem in den sozialen Medien. In zahlreiche Posts waren Bilder von vollen Straßen zu sehen. Denn am Freitag lockte der sogenannte „Black Friday“ mit satten Rabatten in die Geschäfte. Während einige User im Internet von „Konsum-Terror“ sprechen, machen sich andere Sorgen wegen möglicher Corona-Infektionen.

Gut besuchter Freitag

Der Einzelhandel sieht dies anders. „Der Freitag war recht gut besucht – eben weil auch Black Friday war. Der Samstag war okay“, so Carina Peretzke, Sprecherin beim Handelsverband NRW für Düsseldorf. Am häufigsten sei der Ausdruck „befriedigend unter Corona-Bedingungen“ bei den Händlern gefallen.

Aber auch an diesem ersten Adventssamstag geben rund 40 Prozent der Händler an, dass sie gerade einmal bis zu 40 Prozent der Frequenz des Vorjahres erreichen und auch die Umsätze entsprechend ausfallen, so Peretzke weiter. Auffällig sei zudem gewesen, dass am Black Friday noch nicht so viele Geschenke für Weihnachten gekauft worden seien, sondern „eher was für sich selbst“ oder eben für die Wohnung – wie etwa Waschmaschinen und Trockner.

Händler sind nicht sehr optimistisch

Rund die Hälfte der befragten Händler sieht dem weiteren Verlauf des Weihnachtsgeschäfts aber eher negativ entgegen. „Auch diese Woche hat sich gezeigt, dass die Gastronomie sowie die abgesagten Weihnachtsmärkte spürbar fehlen. Das Einkaufserlebnis wird dadurch erheblich beeinträchtigt“, so Peretzke. Die Stadt werde nach Einbruch der Dunkelheit „einfach still“, das „Bummeln“ fehlt.

Dennoch gab es einige Verkaufsschlager am ersten Adventswochenende wie Adventskalender, aber auch bequeme Kleidung, Wäsche, Strickwaren und andere Textilien wie Decken und Handtücher. (KG)