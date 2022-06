AfD-Zoff: Düsseldorfs OB erhält Rüffel der Bezirksregierung

Düsseldorf. Dien Kommunalaufsicht hebt einen Ratsbeschluss aus 2021 auf: Stadt Düsseldorf muss nun AfD-Mitglieder in Ausschüsse einladen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat an Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) in Sachen Umgang mit der AfD-Fraktion den nächsten, wohl finalen Rüffel verteilt. Sie hat angeordnet, dass die Stadt Düsseldorf die Vertreter der AfD-Fraktion in die Ausschüsse einzuladen hat. Das geht aus einem Schreiben hervor, dass nun an alle Fraktionsgeschäftsführer ging und auch unserer Redaktion vorliegt.

AfD kam in weniger Ausschüsse als die Fraktion wollte

Hintergrund ist die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates vor gut anderthalb Jahren, im November 2020. Dort wurden die Mitglieder der Ausschüsse geheim gewählt. Mit der Folge, dass die AfD in nur sieben Ausschüssen kam, in neun aber nicht gewählt wurde. Für die nachfolgende Sitzung des Stadtrates im Februar 2021 reichte die AfD eine Vorlage ein über die Bestellung von Ausschussmitgliedern mit beratender (nicht stimmberechtigter) Funktion für die fehlenden Ausschüssen ein. Die wurde vom Stadtrat abgelehnt, nur die AfD stimmte für ihren Antrag.

Für die Bezirksregierung ist und war das ein rechtswidriger Beschluss, den der OB hätte beanstanden müssen. Stattdessen hat er vor der Abstimmung noch erklärt, warum die AfD ihr Recht an Mitgliedschaft in den Ausschüssen verwirkt habe. Die Gemeindeordnung sieht jedoch eindeutig vor: Fraktionen, die in einem Ausschuss nicht vertreten sind, sind berechtigt, für diesen Ausschuss beratende Mitglieder zu benennen.

Ursprünglicher Ratsbeschluss nun aufgehoben

Weil der Stadtrat nun mehrmals bei seinem ursprünglichen Beschluss geblieben ist, keine AfD-Mitglieder als beratende Mitglieder in den Fachausschüssen zuzulassen, ist den Verantwortlichen bei der Bezirksregierung wohl der Kragen geplatzt. Die Kommunalaufsicht hob den ursprünglichen Ratsbeschluss nun endgültig aufgehoben. Es sieht nach einer deutlichen Niederlage für Keller aus, der zu diesem Thema einmal sagte: „Am Ende entscheidet zum Glück kein Beamter der Bezirksregierung, über das, was Recht ist, sondern Richter und Gerichte.“

Final wird der Streit beim Verwaltungsgericht landen. Die Chance, dass die Richter dort anders entscheiden als die Bezirksregierung, dürfte ziemlich gering sein.

