Airlines mit Sitz in Düsseldorf verärgern Fluggäste

Düsseldorf. Condor und Eurowings haben nicht genug Flugzeuge und setzen Partner aus dem Ausland ein. Im Fachjargon heißt das Verleih-Geschäft „Wetlease“.

Der Flugverkehr in Düsseldorf boomt. Vor allem zu den touristischen Zielen sind die Flieger schon jetzt in der Nebensaison voll. Die Fluggesellschaften haben deswegen mit Beginn des Sommerflugplanes Ende März ihre Kapazitäten rapide hochgesetzt. Doch sie können diesen Bedarf offensichtlich nicht stemmen, weil sie nicht genug eigene Flugzeuge haben.

Für Passagiere von Condor oder Eurowings heißt das: Wer dort bucht, sitzt nicht garantiert in einem Flieger dieser Airlines. Beide Gesellschaften mieten Flugzeuge und Crews bei anderen europäischen Airlines, die sich auf dieses „Verleih-Geschäft“, im Fachjargon „Wetlease“, spezialisiert haben.

Crew-Mitglieder sprechen kein Deutsch

Nicht alle Fluggäste finden das in Ordnung. „Das ist ärgerlich, weil sich die Kunden bewusst für eine renommierte Airline aus Deutschland entscheiden“, sagt der Düsseldorfer Michael G. (Name der Redaktion bekannt). Er pendelt zwischen Düsseldorf und Mallorca und sitzt immer wieder mit einem Ticket einer deutschen Airline und der Flugnummer dieser deutschen Airline in einem Flugzeug aus dem Ausland, das mit Crew-Mitgliedern besetzt ist, die kein Deutsch sprechen. Diese Woche erhielt er wieder eine Änderungsmeldung. „Der Flug wird nun durchgeführt von Heston Airlines“, teilte Condor per Mail mit – und verlegte auch noch die Abflugzeit nach hinten. Ein Umbuchen auf einen anderen, originalen Condor-Flug lässt Condor nur gegen Aufpreis zu.

Heston Airlines ist eine Fluggesellschaft aus Vilnius/Litauen. Für Condor starten zwei Airbus A 320 und ein Airbus A 330 von Heston in diesem Sommer von Düsseldorf aus nach Spanien (Mallorca, Fuerteventura, Malage, Jerez, Almeria), Griechenland (Kos, Kreta, Rhodos, Korfu, Athen) sowie nach Olbia (Italien) und in den Kosovo (Pristina). „In Düsseldorf fliegen außerdem zwei Airbus A320 aus der Sundair-Familie“, so Condor-Sprecherin Johanna Tillmann. Sundair ist eine deutsche Fluggesellschaft, an der der Duisburger Reiseveranstalter Schauinsland beteiligt ist.

Fluggäste werden via E-Mail informiert

Auch Eurowings setzt in Düsseldorf Fremd-Airlines ein. So heben vom wichtigsten Flughafen der Eurowings in deren Namen Flugzeuge von Air Baltic aus Riga in Lettland und Avion Express Malta ab. Laut Eurowings kann bei Flügen mit den Partner-Airlines „Serviceprodukt oder das Kabinendesign teilweise etwas abweichen“. Außerdem ist nicht sichergestellt, dass alle Flugbegleiter Deutsch sprechen. Bei Eurowings-Flügen nach Mallorca wurden Ansagen teilweise nur auf Englisch gemacht.

„An Bord aller Flugzeuge befindet sich auch Condor-Kabinenpersonal, das sicherstellt, dass der Service an den Condor-Standard angepasst ist“, heißt es bei Condor. „Die Flugzeuge selbst fliegen im Condor-Design. Gäste werden bei der Buchung über die Webseite im Falle eines Wetleases auf diesen aufmerksam gemacht. In Ausnahmefällen, in denen erst nach der Buchung ein Wetlease zum Einsatz kommt, werden Gäste unverzüglich nach der Anpassung per E-Mail darüber informiert, so Condor.

Tuifly operiert nur mit eigenen Flugzeugen

Während Condor und Eurowings betonen, dass ihre Partner-Airlines „sorgfältig und nach strengsten europäischen Richtlinien und Vorgaben ausgewählt“ werden, reagieren Fluggäste immer wieder sauer, was aus Kommentaren in den Online-Foren hervorgeht. „Wenn man Condor bucht, muss man damit rechnen, mit osteuropäischen Billigairlines zu fliegen. Wo Condor draufsteht, ist nicht Condor drin“, schreibt ein Fluggast bei Trustpilot.com. Ein anderer verärgert: „Condor gebucht, Litauen erhalten.“

Deutschlands dritte große Charter-Airline Tuifly operiert dagegen nur mit eigenen Flugzeugen. „Wir haben generell keine Wetlease-Anbieter in der Standardplanung“, sagt Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt. Mit einer Ausnahme: „Nur, wenn mal ein Flieger kaputt geht – damit unsere Gäste adhoc doch in den Urlaub kommen...“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf