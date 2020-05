Airport Düsseldorf: Jobs für 1100 Kötter-Mitarbeiter sicher

Die Arbeitsplätze der in Kurzarbeit befindlichen 1100 Mitarbeiter der Gepäck- und Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen sind erst einmal gesichert. Betriebsrat und Arbeitgeber, die „Kötter Aviation Security“ aus Essen, haben eine entsprechende Betriebsvereinbarung beschlossen. Die besagt, dass es für die so genannten Luftsicherheitsassistenten bis zum 31. März 2021 keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Zusätzlich wird das vom Staat gezahlte Kurzarbeitergeld (60 Prozent, 67 Prozent für Eltern) von „Kötter Aviation Security“ auf 85 Prozent des Durchschnittsnettolohns aufgestockt.

Neuer Arbeitgeber DSW übernimmt die Betriebsvereinbarung

Diese Betriebsvereinbarung wird ab 1. Juni von der Firma „Deutscher Schutz- und Wachdienst“ (DSW) übernommen, die dann von Kötter die Mitarbeiter im Rahmen eines Betriebsüberganges übernimmt. DSW übernimmt zum 1. Juni vom Bundesinnenministerium die Aufgabe der Gepäck- und Fluggastaufgabe am Flughafen in Düsseldorf.

Für Verdi ist der Abschluss eine „starke Leistung“

„Mit dieser guten Betriebsvereinbarung ist die finanzielle Absicherung gewährleistet“, heißt es am Freitag in einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi an die Beschäftigten des Kötter-Sicherheitspersonals am Düsseldorfer Flughafen. Der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim dankte dem Betriebsrat für den guten Abschluss und bezeichnete das als „starke Leistung“.

Ein Sprecher von „Kötter Aviation Service“ würdigte ebenfalls die Betriebsvereinbarung mit den hohen Aufstockungsbeträgen durch das Unternehmen. Man habe in den „fordernden Corona-Zeiten weiß Gott genügend wichtige Aufgaben zu erledigen, auch und besonders für unsere Beschäftigten“.

Vereinbarung gilt auch für 600 Mitarbeiter in Köln

Auch für die 600 Kötter-Mitarbeiter der Fluggastkontrolle am Flughafen Köln gilt diese Betriebsvereinbarung. Zunächst allerdings nur bis 31. Dezember 2020. Dann endet dort der Auftrag von Kötter für die Gepäck- und Fluggastkontrolle. Wer als Nachfolge-Firma die Sicherheitskontrollen dann vornehmen wird, steht noch nicht fest.

Die Mitarbeiter der Kontrollstellen an den Flughäfen sind in Kurzarbeit, weil sie wegen des kaum noch vorhandene Flugverkehrs derzeit so gut wie nichts mehr zu tun haben.