Airport Düsseldorf probt Betrieb mit zwei Start-/Landebahnen

Als größter Airport NRWs verfügt der Düsseldorfer Flughafen über zwei Start- und Landebahnen, von denen pandemiebedingt seit über zwei Jahren nur die südliche Hauptbahn genutzt wird. Das soll sich wegen der gestiegenen Verkehrszahlen nun ändern. In den gesamten Osterferien rechnet der Flughafen mit etwa 6600 Starts und Landungen mit rund 800.000 Passagieren, davon allein über 160.000 Reisende an diesem letzten Ferienwochenende.

Zahlreiche Gäste an den Ostertagen

Mit Blick auf die weitere Entwicklung der Verkehrsnachfrage bereiten sich die Deutsche Flugsicherung und der Airport an zwei Tagen im April auf die später folgende Nutzung beider Start- und Landebahnen im Regelbetrieb vor.

Am diesem Freitag und am 29. April jeweils zwischen 16 und 20 Uhr werden beide Pisten zur Abwicklung des Flugverkehrs genutzt. Für diesen Freitag sind gut 430 Flugbewegungen geplant, am 29. April werden es rund 450 sein. Die südliche Hauptbahn ist 3000, die parallele Nordbahn 2700 Meter lang. Beide Runways liegen in einem 500-Meter-Abstand nebeneinander.

