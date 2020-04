Antifaschisten wollen den 8. Mai als Feiertag

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Ortsverband der VVN0-BdA fordert, das Kriegsende als Tag der Befreiung zu feiern. Brief an Ministerpräsidenten geschrieben.

Der 8. Mai soll ein Feiertag werden. Das fordert Jürgen Schuh, Sprecher des Düsseldorfer Ortsverbands der „Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA). Auch der NRW-Landesverband äußerte diese Forderung in einem Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht – und der Zweite Weltkrieg endete in Europa.

Wichtiger Termin deutscher Geschichte

„Wir halten den 8. Mai für einen der wichtigsten Termine der deutschen Geschichte, weil da eines der schlimmsten Kapitel dieser Geschichte zu Ende gegangen ist“, sagt Jürgen Schuh. „Der 8. Mai ist für uns ein Tag der Befreiung. Währenddessen hat die deutsche Gesellschaft Jahrzehnte gebraucht, um diesen Tag nicht mehr als Niederlage anzusehen.“

Auch für ihn persönlich habe der 8. Mai eine tiefe Bedeutung. „Ich bin 1943 geboren, meinen Vater habe ich nie kennengelernt“, berichtet Schuh. Der Vater fiel im Ostfeldzug gegen die Sowjetunion. Kritik äußert er auch am Umgang mit den Hinterbliebenen gefallener Soldaten in der Nachkriegszeit: „Während ehemalige NSDAP-Funktionäre wieder in der Politik aktiv waren, bekamen wir eine Hinterbliebenen-Rente, die vorne und hinten nicht zum Leben ausreichte.“

Bitte an den Ministerpräsidenten

Schuh, der auch ehemaliger NRW-Landesgeschäftsführer des VVN-BdA ist, hat den Brief an Ministerpräsident Laschet mit formuliert. „Bis heute verdanken wir die Grundlagen unseres Lebens in Frieden, Freiheit und Vielfalt den Siegern des 8. Mai 1945“, schreiben die Antifaschisten. „In nahezu allen ehemals von Nazi-Deutschland besetzten Ländern wurde dieser Tag zum gesetzlichen Feiertag. Wir bitten die nordrhein-westfälische Landesregierung, den 8. Mai als Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg endlich auch hier zu einem gesetzlichen Feiertag zu erklären“, heißt es in dem Brief. Heute seien die Früchte des 8. Mai gefährdet. Rassismus, Nationalismus, Chauvinismus, Antisemitismus und Antiziganismus – alle möglichen Ideologien zur Begründung sozialer Ungleichheit und gesellschaftlicher Ausgrenzung haben Konjunktur. Der rasante Aufstieg nationalistischer, rechter und neofaschistischer Kräfte in nahezu allen europäischen Ländern verlangt entschiedene Gegenwehr.“

Gerade deswegen sei es ein wichtiges Signal, den 8. Mai zu einem nationalen Feiertag zu erklären, so Jürgen Schuh und der VVN-Bda NRW.