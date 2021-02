App "Gut versorgt in Düsseldorf" warnt vor Betrugsmaschen

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei nutzt als erste Polizeibehörde in NRW die App "Gut versorgt in..." für die Präventionsarbeit. Die App warnt vor Betrug.

Die Polizei der Landeshauptstadt hat als erste Polizeibehörde Nordrhein-Westfalens eine Kooperation mit dem Betreiber der App „Gut versorgt in...“ geschlossen, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. Ab sofort seien ausführliche Hinweise der Verkehrs- und Kriminalprävention für alle Nutzer über die App jederzeit digital abrufbar. Darüber hinaus könnten ältere Menschen über „Push-Nachrichten“ zeitnah zum Beispiel vor Betrugsmaschen gewarnt werden.

Die App richte sich grundsätzlich an Senioren sowie an Menschen mit Behinderung. Neben nützlichen Tipps für den Alltag und vielen Angeboten zu den Themen Freizeit, Sport, Gesundheit, Pflege und Beratung seien dort jetzt auch die wichtigsten polizeilichen Präventionstipps zu finden. Für die Polizei ist die App ein weiterer Weg, Senioren zu erreichen, heißt es. Gerade in Zeiten der Corona-Krise gewinne die Kooperation an zusätzlicher Bedeutung: „Ich freue mich über die Zusammenarbeit. Wir haben so die Chance, einen Teil der Menschen trotz der Pandemie schnell und breit gefächert zu Hause zu erreichen“, so Norbert Wesseler, Polizeipräsident von Düsseldorf. Viele Präventionsveranstaltungen wären pandemiebedingt abgesagt worden.

Mitteilung direkt aufs Handy

Nutzer gelangten ab sofort in der App über die Kachel „Prävention“ an das Angebot der Polizei Düsseldorf. Die Polizei habe die Möglichkeit über grundsätzliche Themen der Verkehrs- und Kriminalprävention zu informieren. Darüber hinaus könnten die Senioren im Bedarfsfall tagesaktuell über „Push-Nachrichten“ vor einer Serie an Betrugsanrufen gewarnt werden. Nutzer erhalten so eine Mitteilung direkt auf ihr Handy. Insbesondere darin sehe Wesseler Chancen: „Sollten wir über diesen Weg nur einen einzigen Menschen davor bewahren können, seine Ersparnisse an gewissenlose Betrüger auszuhändigen, wäre das schon ein großer Erfolg.“

„Gut versorgt in...“ ist bereits seit 2019 Kooperationspartner vom Amt für Soziales der Stadt Düsseldorf, heißt es in der Meldung. Die App sei für die Betriebssysteme IOS und Android geeignet und könne kostenlos heruntergeladen werden. Sie sei frei von Banner- und Videowerbung. Nutzerdaten werden nicht erhoben oder gespeichert. App-Entwickler Michael Bley: „Wir freuen uns, hier in Düsseldorf mit dem neuen Angebot und der Kooperation mit der Polizei ein weiteres neues Kapitel mit ,Gut versorgt in Düsseldorf' aufzuschlagen. Die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer erhalten so wichtige Informationen der Polizei aus erster Hand.“