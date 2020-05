Die Düsseldorfer Partei „Die Linke“ ist entsetzt über Forderungen nach einer Kaufprämie für neue Autos. Sie bezieht sich damit auf Aussagen der Düsseldorferin Hildegard Müller, die auch als Oberbürgermeister-Kandidatin der Düsseldorfer CDU im Gespräch war. Nun aber ist die ehemalige Kanzleramtschefin und Merkel-Vertraute Chefin des Auto-Verbandes VDA.

„Unverschämter“ Vorschlag

„Während der Corona-Pandemie bringen uns Beschäftigte durch die Krise, indem sie ackern bis zum Umfallen“, sagt Udo Bonn, Vorsitzender der Düsseldorfer Linke, zum gestrigen 1. Mai und nannte als Beispiele Kranken- und Altenpfleger, Ärzte, Fahrer, Versandangestellte, Supermarkt-Kassierer. „Und dann gibt es Konzern-Lobbyisten wie die einstige OB-Wunschkandidatin der CDU, Hildegard Müller. Als Chef-Lobbyistin fordert sie vom Staat eine PKW-Kaufprämie, will aber nicht, dass die Auto-Aktionäre auf Gewinnausschüttungen verzichten müssen“, so Udo Bonn. „Das ist angesichts der bedrohten Existenzen eines großen Teils der Bevölkerung eine Unverschämtheit. Staatsgelder müssen Menschen vor der Not retten, nicht die Autokonzerne mit ihren fetten Rücklagen.“ Und: Arbeit ist „systemrelevant“, Dividenden sind es nicht!

Linke will mehr Kurzarbeitergeld

Die Düsseldorfer Linke fordert deshalb zum 1. Mai von der Bundesregierung eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 90 Prozent. Udo Bonn: „Die Corona-Pandemie muss aber vor allem Anlass, sein, dass die strukturelle Unterbezahlung im Gesundheitssektor endlich beendet wird. Krankenhaus- und Pflegebeschäftigte müssen wenigstens 500 Euro im Monat mehr verdienen - dauerhaft.“ Berufe, die hoffnungslos unterbezahlt seien, zeigten sich gerade in der Corona-Krise als unentbehrlich. Dies gelte nicht nur für das Personal im Krankenhaus und in den Pflegeheimen, sondern auch für die Beschäftigten beispielsweise in der Logistik und im Einzelhandel. „Viele haben hier keine Tarifverträge“, so Udo Bonn. „Die Bundesregierung muss hier dringend nachbessern, und auch dafür sorgen, dass Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können.“

Die Linke hielt gestern Vormittag mit diesen Forderungen eine symbolische Kundgebung unter Wahrung der Sicherheitsauflagen vor der Uniklinik ab.