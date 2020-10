Arbeitgeber am Düsseldorfer Flughafen bricht Lohnabmachung

Düsseldorf. Weil ein Unternehmen am Flughafen abgemachte Lohnerhöhungen seit Monaten zurückhält, will Verdi Beschäftigte zum Streik aufrufen.

Immer wieder Ärger mit den Dienstleistern am Flughafen: Weil ein Passagierabfertiger-Unternehmen sich nicht an eine mit Verdi getroffene Abmachung hält, will die Gewerkschaft in den nächsten Wochen zu Streiks aufrufen. In den Herbstferien sind so Flugausfälle und Verspätungen am Düsseldorfer Airport wahrscheinlich.

Unternehmen hält Lohnerhöhungen zurück

Bereits im Januar einigten sich Verdi und der Passagierabfertiger AHS auf deutliche Lohnerhöhungen für die Beschäftigten an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn. Mittlerweile hält das Unternehmen die Umsetzung der vereinbarten Lohnerhöhungen allerdings bereits seit neun Monaten zurück und die Beschäftigten, zu großen Teilen im Niedriglohnsektor beschäftigt, verzichten dadurch bei aktuellen Monatseinkünften von teilweise 500 bis 600 Euro auf weiteres Einkommen. Eine Einigung zur Umsetzung der bereits vereinbarten Lohnerhöhung ist nach weiteren Verhandlungen nicht gelungen. Verdi will die Beschäftigten daher in den nächsten Wochen kurzfristig zu Streiks aufrufen. Zum Geschäftsbereich der AHS gehören beispielsweise die Tätigkeiten des Check-Ins, des Boardings und der Gepäckermittlung. Unter anderen gehören Eurowings, Condor und Tui Fly, zu den Kunden.

„Seit neun Monaten verzichten die AHS-Beschäftigten, von denen viele bereits vor der Krise kein existenzsicherndes Einkommen hatten, auf bis zu elf Prozent Lohn“, erklärte Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. „Das führt dazu, dass zahlreiche Mitarbeiter aufgrund der Kurzarbeit mit nur 500 bis 600 Euro ihren Alltag beschreiten müssen.“ In der Praxis sei dies nicht möglich. Ein Unternehmen in der öffentlichen Hand von Flughäfen müsse Verantwortung für seine Beschäftigten übernehmen, so Reschinsky. „Da jedoch alle Einigungsversuche seitens AHS abgelehnt wurden, sind die Beschäftigten mitten in dieser Krise gezwungen, die vereinbarte Lohnerhöhung durch Streiks durchzusetzen.“ Im Zuge der Coronakrise haben die Beschäftigten der AHS einen Aufschub der Einigung, die Lohnerhöhungen von bis zu 1,22 Euro die Stunde vorsah, über mehrere Monate hingenommen.

Lage der Beschäftigten verschärft

Seit März befinden sich Beschäftigte, die bereits zuvor kein existenzsicherndes Einkommen hatten – der Einstiegslohn beträgt 9,90 Euro die Stunde, in der Regel verpflichtend auf Teilzeitbasis – in Kurzarbeit. Auch durch die fehlende Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, wie in anderen öffentlichen Unternehmen üblich, verschärfte sich die Lage der Beschäftigten. Auf Arbeitgeberseite entstehen für die ausfallenden Arbeitsstunden keine Personalkosten, da Löhne sowie Sozialversicherungsbeiträge von der Arbeitsagentur erstattet werden.