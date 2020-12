Arbeitslosigkeit sinkt in Düsseldorf im November weiter

Düsseldorf. Quote liegt bei 8,0 Prozent. Es gibt jedoch deutlich weniger Stellenangebote wegen Corona.

Die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf ist trotz Corona den dritten Monat in Folge gesunken – von Oktober auf November um 666 Personen. Dennoch meldeten sich im November 2000 Bürger arbeitslos. Somit haben aktuell 27.446 Menschen in der Stadt keine Arbeit. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 8,0 Prozent. Im Oktober lag sie noch bei 8,1 Prozent, vor einem Jahr bei 6,5 Prozent.

Mehr Unternehmen mit Kurzarbeit

„Trotz der erneuten pandemiebedingten Einschränkungen einiger Wirtschaftsbereiche sank im November die Arbeitslosigkeit weiter. Dies ist zwar ein positives Signal, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Arbeitslosigkeit auf einem sehr hohen Niveau befindet und sich weiterhin viele Menschen aus einer Selbstständigkeit oder Erwerbstätigkeit arbeitslos melden“, so Birgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Düsseldorfer Arbeitsagentur. Zudem haben im Vergleich zum Oktober wieder mehr Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. Diese Zunahme sei nicht überraschend. „Unternehmen, die erneut schließen mussten, greifen auf dieses bewährte Instrument zurück. Sie hilft vielen von ihnen, durch die Pandemie zu kommen ohne Personal entlassen zu müssen.“

Die Zahl der Personen, die sich aufgrund von Entlassungen oder Aufgabe ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet haben, sank leicht zum Vormonat. Gleichzeitig nahmen jedoch auch die Beschäftigungsaufnahmen im November ab.

Mehr behinderte Menschen ohne Job

1965 Düsseldorfer meldeten sich aus einer Beschäftigung im Monat November arbeitslos. 1725 Personen traten im Monat November eine neue Arbeitsstelle an. Im November waren 1852 junge Menschen unter 25 Jahre arbeitslos. Die Arbeitslosenquote bei der Personengruppe der Jugendlichen liegt aktuell bei 6,2 Prozent. Im Oktober lag sie bei 6,6 Prozent, vor einem Jahr bei 4,8 Prozent.

Zwar melden sich weniger Menschen arbeitslos, aber für die Arbeitssuchenden stehen zur Zeit auch nicht so viele Stellen zur Verfügung. So wurden im November der Agentur für Arbeit Düsseldorf 1005 neue sozialversicherungspflichtige Stellen zur Besetzung gemeldet, 188 Stellen weniger als im Vormonat. Betrachtet man den Stellenbestand, also die Summe aller offenen Stellen, hat die Nachfrage nach Arbeitskräften insgesamt pandemiebedingt stark abgenommen. 3737 Arbeitsstellen stehen für die Vermittlung aktuell zur Verfügung. Das sind 31,2 Prozent weniger als im November 2019. Insbesondere in freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Gastgewerbe stehen im November deutlich weniger sozialversicherungspflichtige Stellen als im Vorjahr zur Verfügung.

Darüber hinaus ist die Arbeitslosigkeit der Menschen mit Behinderungen im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. In Düsseldorf sind derzeit 1713 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos, 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei sind schwerbehinderte Arbeitslose in Düsseldorf gut qualifiziert, betont die Arbeitsagentur. Etwa 43 Prozent von ihnen sucht eine Tätigkeit auf dem Qualifikationsniveau der Fachkraft oder höher. (KG)