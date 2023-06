Abschiedstour Ausrangiertes Schiff der Bundesmarine legt in Düsseldorf an

Düsseldorf. Ein Schiff der Bundesmarine legt am Samstag, 10. Juni, in Düsseldorf an. Das Boot befindet sich womöglich auf seiner letzten Fahrt.

Nach der spektakulären Fahrt des U-Boots U17 https://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/historisches-u-boot-nimmt-am-japan-tag-kurs-auf-duesseldorf-id238363045.html, die Mitte Mai Tausende Schaulustige an den Rhein lockte, gibt’s dieser Tage in NRW erneut ein ungewöhnliches Boot der Bundeswehr zu sehen: Das „MZL Lachs“ ist das letzte Mehrzwecklandungsboot der Deutschen Marine und wird voraussichtlich 2024 außer Dienst gestellt. Auf seiner Abschiedstour macht das Schiff am Samstag, 10. Juni, in Düsseldorf Station.

Möglichkeit zum Karrierecheck

Von 10 bis 17 Uhr hält es unter dem Motto „Open Ship“ am Liegeplatz „Steiger B3“ an der Rheinterrasse. Weil sich die Marine derzeit auch auf Rekrutierungstour befindet, gibt es an Bord für Interessierte die Chance zum „Karriere-Check“.

