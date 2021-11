Auto knallt gegen Straßenlaterne: Fahrer schwer verletzt

Düsseldorf . Ein 64-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ermittlungen dauern an.

Schwer verletzt wurde am frühen Sonntagmorgen ein Pkw-Fahrer bei einem Alleinunfall in Bilk. Der Mann war mit seinem Auto aus bislang unklarer Ursache mit einer Straßenlaterne kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 64-Jähriger mit seinem VW auf der Mecumstraße in Richtung Wersten unterwegs. An der Ampelanlage der Kreuzung Mecumstraße/Auf’m Hennekamp sei der Mann nach Zeugenaussagen beim Wechsel von Rot- auf Grünlicht zunächst normal angefahren, um dann immer weiter nach links bis in den Gegenverkehr abzudriften. Hierbei kollidierte er erst mit einem Verkehrsschild und kam schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 64-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf