Autofahrerin nach Crash mit Straßenbahn im Wagen eingeklemmt

Düsseldorf. Eine 55-jährige Düsseldorferin wurde am Mittwochvormittag nach einem Zusammenstoß ihres Wagens mit einer Straßenbahn schwer verletzt.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Mittwochmorgen (8.45 Uhr) wegen eines Verkehrsunfalls auf der Schlüterstraße alarmiert. Bei dem Crash wurde eine Pkw-Fahrerin in ihrem schwarzen Audi eingeklemmt. Die Notfallsanitäter der Feuerwehr und ein Notarzt übernahmen sofort die medizinische Versorgung der 55-jährigen Fahrerin. Dann wurde zunächst die Straßenbahn um fünf Meter zurückgesetzt und anschließend die Fahrertür mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Nun konnte die Fahrerin mit einem so genannten Rettungsbrett aus dem Fahrzeuginneren befreit und in ein Krankenhaus transportiert werden. Lebensgefahr besteht laut Feuerwehr nicht.

In der Straßenbahn wurden indes keine Fahrgäste verletzt. Auch der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte kehrten nach gut zwei Stunden zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

