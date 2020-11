Beim Wohnen gibt es in Düsseldorf noch viel Spielraum

Düsseldorf. Seit 2013 gibt es das Handlungskonzept, seit 2019 eine Wohnraumschutzsatzung. So sehen Politiker die Entwicklung in Düsseldorf.

In einer Stadt wie Düsseldorf ist der Wohnungsmarkt hart umkämpft. Denn Wohnraum ist knapp, immer mehr Menschen wollen in der Stadt leben und arbeiten. Gerade günstige Wohnungen sucht man hier oft lange. Um der Lage Herr zu werden, hatte die Stadt bereits 2013 das Handlungskonzept „Zukunft Wohnen Düsseldorf“ (HKW) auf den Weg gebracht, welches seitdem von der Verwaltung umgesetzt und durch den Beschluss des Rates vom 28. April 2016 ergänzt wurde. Auch in diesem Jahr gab es noch einmal eine modifizierte Version.

Dabei wird das von der Verwaltungsführung angestrebte Ziel, Planungsrecht für 3000 Wohnungen pro Jahr herzustellen, im Wesentlichen erreicht. Weiterhin gilt es, diese Kennzahl auch künftig zu erreichen, so ein Stadtsprecher.

Mögliche Zweckentfremdungen werden geprüft

Die Wohnraumschutzsatzung ist seit Oktober 2019 in Kraft. Der Fachbereich „Wohnungsaufsicht“ im Amt für Wohnungswesen konnte bereits „einige Verdachtsmomente auf zweckfremde Nutzung von Wohnraum feststellen“, sagt der Stadtsprecher weiter. Diesen Fällen werde nachgegangen und sollte sich der Verdacht bestätigen, werde ein „ordnungsbehördliches Verfahren“ eingeleitet. Generell zeichne sich seit Inkrafttreten der Wohnraumschutzsatzung ab, dass anfangs einige Nutzer, Eigentümer von Wohnraum in Eigeninitiative Kontakt mit der Wohnungsaufsicht gesucht haben, um ihre aktuelle Nutzung zu beantragen bzw. genehmigen zu lassen. „Für 50 Wohneinheiten in verschiedenen Häusern wurde im Verlauf eines Genehmigungsverfahrens eine befristete Genehmigung erteilt“, sagt der Stadtsprecher. Nach Ende der Befristung werden die Wohnungen sodann wieder in Wohnungen zur Langzeitvermietung rückgewandelt. Bei weiteren 55 Wohneinheiten, bei denen eine bereits durchgeführte oder beabsichtigte Zweckentfremdung nicht genehmigt wurde, werden diese kurz- bis mittelfristig dem allgemeinen Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung gestellt.

Wie sich das Handlungskonzept und die Schutzsatzung künftig weiter umsetzen lassen, sei spannend zu beobachten, so der wohnungspolitische Sprecher der SPD, Matthias Herz – gerade auch in Hinblick auf die neue Kooperation zwischen Grünen und CDU. „Ich befürchte, dass es da wieder mehr Richtung kleinteiligem Bauen geht und Weg von gefördertem Wohnraum“, so Herz. „Also alles, was wir nicht in der Stadt brauchen.“

Nicht alles zubauen

Positiver blickt da Peter Blumenrath, stellv. Vorsitzender der CDU, in die Zukunft. Bereits vor der Wahl habe man mit FDP und Grünen über eine Evaluation des Handlungskonzeptes gesprochen. So soll etwa das Förderprogramm für den preisgedämpften Wohnraum ausgebaut werden. Da warte man aber noch auf eine Antwort aus der Verwaltung. Trotzdem müsse natürlich immer mit Verstand gebaut werden. „Wir dürfen nicht alles zubauen.“ Auch die immer wieder ins Spiel gebrachten Mikroappartements seien keine flächendeckende Lösung für die Stadt. „Wir müssen einfach kreativer werden, etwa in der Frage wie man Lücken schließen oder auch mal ein Geschoss draufbauen kann.“

Bei der Schutzsatzung sieht Blumenrath coronabedingt gerade Schwierigkeiten – weil es momentan nicht so nachgeprüft werden kann und weil es möglicherweise gerade jetzt nicht so viele Verstöße gibt. Dennoch sieht er da noch jetzt Menge Handlungsbedarf.

Auch für Antonia Frey (Grüne), Vorsitzende des Wohnungsausschusses, sieht in dem Handlungskonzept ein erfolgreiches – zudem es immer wieder nachjustiert wird, um es an die Gegebenheiten anzupassen.

Ähnlich sieht das Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Vor allem jetzt greife das Konzept endlich durch, so Strack-Zimmermann. Dennoch gebe es noch viel zu tun. „Der Bodenpreis wird nicht günstiger.“ Daher sollte die Stadt keine Grundstücke veräußern, um so den Druck daraus zu nehmen. „Denn es Bedarf Wohnungen für die breite Mitte, für die Familien.“ (KG)