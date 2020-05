Berlin macht Ideen kaputt

Am 6. Mai werden in Düsseldorf die Umweltspuren reaktiviert. Fahrgemeinschaften bleiben aber außen vor.

Umweltspuren ohne Fahrgemeinschaften – das ist politischer Wille des Bundesrates. Doch auf was sich die Vertreter der Bundesländer da festgelegt haben, konterkariert den Sinn von Umweltspuren. Denn was soll der Anreiz fürs Bilden von Fahrgemeinschaften sein, wenn die sich dann auch im morgendlichen Stop-and-Go in die Innenstadt quälen?

Fazit: Politik will angeblich immer unser Bestes, bringt mit ihren tollen Ideen aber so viel Schlechtes für uns. Was in Düsseldorf an guten Ideen in Sachen Umweltspur produziert wird, wird in Berlin wieder kaputt gemacht. Danke dafür...