Bester SPD-Wahlhelfer

Laschet habe die CDU in den Abgrund gerissen und wolle trotzdem das Kanzleramt nicht aufgeben, kritisiert NRZ-Redaktionsleiter Götz Middeldorf.

Laschet ist der Looser der Bundestagswahl, hat die CDU in den Abgrund gerissen – und will insgeheim noch Kanzler werden. Der CDU-Chef mit verklärtem Blick zur Wirklichkeit, der an seinem Posten klebt, wird zur Belastung auch für die Düsseldorfer CDU. Sie muss befürchten, wegen Laschets wachsweichen Rumgeeieres bei der Landtagswahl im Mai ihre vier Düsseldorfer Wahlkreise zu verlieren. Schon jetzt sind die Christdemokraten bei bundesweiten Nachwahl-Umfragen auf 20 Prozent abgestürzt, ist Laschets niedriger Sympathiewert weiter gesunken.

Bei der Düsseldorfer SPD gibt es daher die Hoffnung, dass die Krise bei der CDU lange anhält – damit sich das im Mai positiv aufs eigene Ergebnis auswirkt. Denn schon bei dei der Bundestagswahl war Laschet der beste SPD-Wahlhelfer.