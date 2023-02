Bewertungs-Webseite schockiert Düsseldorfer Gymnasium

Düsseldorf. Auf anonyme Beschimpfungen folgen wohl Strafanzeigen. Schulen müssen Medienthemen stärker behandeln, so ein Experte.

Ungeliebten Lehrerinnen und Lehrern einmal die Meinung sagen – was vielen in der Schulzeit eine Wunschvorstellung gewesen sein dürfte, wurde an einer Düsseldorfer Schule deutlich zu weit getrieben. Als Lehrkräfte des Leibniz-Montessori-Gymnasiums (LMG) im Stadtteil Pempelfort auf Hinweis ihrer Pennäler eine Website entdeckten, auf der das Kollegium bewertet und kommentiert werden konnte, waren sie schockiert von den Ausfällen, die Anonyme – mutmaßlich Schülerinnen und Schüler – dort reihenweise hinterlassen hatten.

Schulleitung für Umgang mit Problem kritisiert

Auf der Seite fanden sich gröbste Beleidigungen, Diffamierungen und sogar Bedrohungen gegen Lehrer – die im Gegensatz zu den Kommentarschreibern mit vollem Namen aufgelistet waren. Vieles davon überschritt die Grenze zur Straftat.

Seit der Entdeckung im Januar ist einiges passiert. Eltern wurden informiert, die Schülervertretung entschuldigte sich im Namen der Schülerschaft und sprach den Lehrkräften ihre Unterstützung zu. Die Webseite selbst ist heute nicht mehr abrufbar. Doch am Umgang mit dem Thema gibt es auch Kritik: „Unsere Schulleitung handelt in dieser Situation nicht angemessen“, sagt eine Lehrperson des LMG, die sich an die NRZ wendet (Name der Redaktion bekannt). Die Leitung zeige nicht genug Interesse daran, die Vorfälle intern aufzuklären. Sie unternehme wenig, handele langsam und informiere nur verzögert. Herauszufinden, wer die Täter sind und polizeiliche Schritte einzuleiten, das sei komplett den einzelnen Pädagogen überlassen worden, so die enttäuschte Lehrkraft.

Schulleiterin Anja Lehmann nimmt Stellung: „Als Schulleitung haben wir, seitdem wir von dem Sachverhalt Kenntnis erhalten haben, ständig mit der Schulaufsicht kommuniziert, ebenso wie mit der Kriminalpolizei sowie mit dem Krisenteam des schulpsychologischen Dienstes“, so Lehmann. Dem Kollegium sei dies auch regelmäßig mitgeteilt worden. Ein „pädagogischer Tag“ der Schule wurde teilweise zur Aufarbeitung der Geschehnisse umgewidmet, die Webseite und ihre Auswirkungen daraufhin in allen Klassen und Kursen sowie in einem Elternbrief thematisiert.

Auch bei den rechtlichen Schritten unterstütze die Schulleitung die Lehrer: „Wir haben unsere Lehrkräfte informiert, dass jede einzelne Lehrkraft, die von strafrechtlich relevanten Kommentaren betroffen ist, einen Strafantrag stellen kann“, so Lehmann. „Wir haben dies teilweise gemeinsam mit den Lehrkräften getan, die sich dem alleine nicht gewachsen fühlten.“ Zur Zeit sammele die Schulleitung die entsprechenden Strafanträge, um dann die Schulaufsicht zu informieren, damit diese als Dienstherr gegebenenfalls auch Strafantrag stellen könne.

Zur Unterstützung betroffener Lehrer seien mit dem schulpsychologischen Dienst Angebote für Gespräche abgemacht worden und auch Schulleitung, Schulsozialarbeiterin und Schulpfarrer stehen ihnen für Gespräche bereit, so Lehmann. Pädagogisch wolle man in Zukunft thematische Elternabende zum Thema Internet und Handynutzung anbieten. Während der Stunden beim Klassenlehrer sollen dazu für die Schüler Präsentationen zum Datenschutz mit entsprechenden Überleitungen zu Cybermobbing und Hate Speech kommen, kündigt die Schulleiterin an.

„Der Rechtsstaat hat sicherlich zu lange gepennt“

Es ist nicht das erste Mal, dass online eine Plattform auftaucht, auf der Lehrer bewertet werden können. Weniger klandestin, aber äußert kontrovers war etwa die schon 2007 erstellte Seite „spickmich.de“ – seit 2014 ist sie ebenfalls offline. Solche Plattformen seien nicht per se schlecht, urteilt Kommunikations- und Medienwissenschaftler Dennis Frieß, Koordinator des Düsseldorfer Instituts für Internet und Demokratie an der Heinrich-Heine-Universität, der zu Online-Öffentlichkeit forscht. „Wenn Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, anonym Lehrer zu evaluieren und auch zu kritisieren, schafft das Kontrolle und Transparenz“, erklärt er – grundsätzlich demokratische Werte. „Klar ist jedoch, dass es Grenzen geben muss, die der Rechtsstaat setzt.“ Diese seien im LMG-Fall klar übertreten worden.

„In dem konkreten Fall haben Jugendliche sich hier unter dem Mantel der Anonymität verstecken können. Mir sind die konkreten Aussagen nicht im Detail bekannt, aber Jugendliche, die sich vielleicht auch in einer Orientierungsphase ihres Lebens befinden, können hier eine völlig enthemmte Facette ihrer Persönlichkeit ausprobieren“, so der Wissenschaftler. Fast relevanter sei jedoch: dass sie Betroffenen nicht ins Auge blicken mussten. „Aus Studien wissen wir, dass auch Menschen mit Klarnamen auf Facebook derbe entgleisen, im strafrechtlich relevanten Rahmen“, so Frieß. Das Wegfallen der Reaktionen wirke auf einige enthemmend.

Da es sich bei der das Leibniz Montessori Gymnasium betreffenden Seite um eine kleine Plattform handele, sei die Verantwortung eher bei den Usern zu sehen, die Rechtsbrecher seien zu verfolgen, erklärt er. Doch, wie gut funktioniert das? „Der Rechtsstaat hat sicherlich zu lange gepennt“, so Frieß. „Man ist hier mittlerweile natürlich auf dem Weg und NRW ist hier sogar vorne dabei.“ So ging 2017 von der Landesmedienanstalt die Initiative „Verfolgen statt nur Löschen“ aus, die Rechtsdurchsetzung im Netz stärken sollte. Das Justizministerium hat derweil eine eigene Abteilung für Cybercrime etabliert. „Wie gut das in der Praxis läuft, ist eine andere Frage“, sagt Frieß. „Vieles versandet und wird gar nicht ermittelt, weil die Polizei nicht geschult und sensibilisiert ist. Grundsätzlich sollte sich die Justiz hier breiter und besser aufstellen.“Vor allem in Schulen müsse das Thema außerdem präsenter sein und in den Lehrplan rücken. „Es ist schon seltsam, dass eine Mediengesellschaft – es gibt eigentlichen keinen Raum mehr der nicht mediatisiert ist – ohne ein Fach wie Medienkunde auskommt.“ Die Schule sollte das Thema auch zum Anlass nehmen in Dialog mit Schülern zu kommen und für die „dunkle Seite“ des Internets zu sensibilisieren. „Wir brauchen mehr digitale Zivilcourage und mehr Medienbildung, die über Hassrede hinausgehen muss.

