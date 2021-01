In Düsseldorf wird auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen - allerdings nicht genug, um für alle Einwohner der Landeshauptstadt bezahlbare Mieten anzubieten.

Wohnen Bezahlbarer Wohnraum bleibt in Düsseldorf ein großes Thema

Düsseldorf Im vergangenen Jahr wurde in der Stadt weniger geförderter Wohnraum geschaffen, als geplant. Schuld daran sind geänderte Richtlinien.

Schon vor der ersten Sitzung des Ausschusses für Wohnungswesen und Modernisierung im Düsseldorfer Rathaus, war das Wohnen in Düsseldorf politisch zum Thema geworden. Nachdem CDU und Grüne ihren Kooperationsvertrag vorgestellt hatten, waren sie für das Papier kritisiert worden – vor allem von der Linkspartei und von der SPD/Volt-Fraktion.

Dabei war vor allem die Wohnungspolitik in der Landeshauptstadt Gegenstand der Kritik. Denn, so der Vorwurf der Kritiker, die Kooperationspartner würden nicht genug dafür machen, um bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen.

Die Linkspartei hatte zu diesem Thema eine Anfrage an den Ausschuss gerichtet, in der gefragt wurde, wie viele Wohnungen im geförderten Wohnungsbau und im preisgedämpften Bereich (mit reduzierte Miete) erbaut wurden und wie hoch die Miete im an den Baupreis gekoppelten preisgedämpften Bereich momentan sei. Antworten auf die Fragen gab es im Ausschuss erstmal nicht – und die Anfrage wurde auch nicht diskutiert.

Geänderte Förderrichtlinien verhindern Wohnungsbau

Dafür hatte der Beigeordnete Christian Zaum etwas zu dem Thema zu berichten. „Das Wohngeld hat sich sehr positiv entwickelt“, sagte er. Es gebe mehr Auszahlungen und mehr Haushalte, die den Zuschuss zur Miete in Anspruch nehmen könnten. Allerdings sei man bei der Wohnungsbau-Förderung „weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.“

Und die Schuld daran sah der Beigeordnete auf Landesebene. Es seien schon über 500 Wohnungen für den geförderten Wohnungsbau angemeldet gewesen. Da man von Seite des Landes allerdings die Förderbedingungen ab 2021 allerdings verbessert habe, hätten viele Investoren ihre Bauprojekte vom vergangenen ins neue Jahr verschoben. „Das neue Paket ist investorenfreundlich, aber nicht unbedingt mieterfreundlich“, sagte Zaum. Denn es führe zu einer Verteuerung des Wohnraums. Trotzdem wäre er „verhalten optimistisch“, dass in diesem Jahr wieder vermehrt geförderte Wohnungen in der Landeshauptstadt gebaut werden.

Allerdings hatte er noch eine schlechte Nachricht im Gepäck. Die Stadt will bei ihren eigenen Fördermitteln im Bereich Wohnen eine Kürzung von 500.000 Euro vornehmen. Das sei „nicht hinzunehmen“, wie Julia Uhlig (SPD/Volt) erklärte.

Linkspartei möchte mehr Personal für Kontrollen

Obwohl die Mitglieder des Ausschusses die Abstimmung des Haushaltes in die Ratssitzung verschoben, hatte Julia Marmulla (Linke) noch einen Verweis auf zwei Anträge zum Haushalt ihrer Fraktion im Gepäck. Zum einen fordert die Fraktion, mehr Stellen zu schaffen, um die im vergangenen Jahr beschlossene Wohnraumschutzsatzung auch durchzusetzen. „Der zahnlose Tiger soll etwas mehr Zähne bekommen“, sagte sie.

Die Schutzsatzung sollte verhindern, dass Wohnungen in Düsseldorf länger als sechs Monate leer stehen oder über Portale wie Airbnb privat vermietet werden. Nach Angaben der Linksfraktion warteten derzeit 20.000 Fälle auf Überprüfung. „Wer dafür nicht wenigstens zehn zusätzliche Stellen schafft, zementiert den Wohnungsmangel“, hatte die Fraktionssprecherin der Linken schon vor der Ausschusssitzung in einer Pressemitteilung erklärt.

Zudem forderte sie die Stadt dazu auf, für die 4.000 registrierten Wohnungssuchenden in der Stadt Belegungsrechte zu kaufen, um so den Wohnungsmarkt zu entlasten.

+++ Sie wollen mehr Nachrichten aus Düsseldorf? +++