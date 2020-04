Bildungs-Gewerkschaft widerspricht Düsseldorfs OB Geisel

Der Düsseldorfer Stadtverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert Oberbürgermeister Geisel für seine Überlegung, die Schulen wieder zu öffnen. Dies hatte er NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am vergangenen Donnerstag in einem Brief vorgeschlagen. Die GEW findet diesen Schritt zu voreilig.

Rasche Wiedereröffnung nicht vorstellbar

„Pädagogen sind keine Erfüllungsgehilfen der Wirtschaft“, kritisiert die Bildungs-Gewerkschaft in einer Mitteilung. „Die Überlegungen von OB Geisel, die Schule wieder generell zu öffnen, halten wir für eine folgenschwere Fehleinschätzung. Wir können uns gegenwärtig nicht vorstellen, dass Kitas und Schulen am 20. April wieder sicher beginnen können“, so die GEW weiter.

Gewerkschaft mahnt Gesundheit der Lehrenden zu schützen

Das zufällige Ende der Osterferien mit einer Lockerung der Schutzmaßnahmen zu verbinden sei „völlig sinnfrei“. Die Diskussion über eine mögliche Öffnung der Schulen und Kitas müsse „auf Sicht gefahren“ werden – ausnahmslos mit Blick auf die Entwicklung der Corona Pandemie und die Abwägung der Situation durch medizinische Experten, heißt es weiter. „Andernfalls würden die Beschäftigten in Schulen und Kitas schwer einschätzbaren Risiken ausgesetzt. Alle ausstehenden Bildungsabschlüsse können auch mit den Durchschnittsnoten der letzten Halbjahre berechnet werden – im Zweifel zugunsten der Lernenden“, schlägt die GEW vor und kritisiert, dass jene, „die nach der schnellen Öffnung der Wirtschaft rufen, offenbar einen Anstieg der Erkrankungen und Todesfälle durch den Virus billigend in Kauf nehmen“, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Wir trauern um viele verstorbene Kollegen in Europa und weltweit und wollen uns nicht vorwerfen müssen, durch die voreilige Wiederaufnahme des Schulbetriebes solches Leid zu provozieren.“

Sommerferien verschieben

Konkret hatte Oberbürgermeister Geisel vorgeschlagen, zumindest die Abschlussklassen der Schulen und die vierten Klassen der Grundschulen, den Unterricht wieder aufnehmen zu lassen und die weitere Unterrichtsaufnahme zeitlich zu staffeln. Dies gelte, solange Abstandsregelungen und Schutzmaßnahmen eingehalten würden, meint Geisel. Auch eine Verschiebung der Sommerferien halte er für denkbar. Diese sind bisher vom 29. Juni bis 11. August angesetzt. Die Ferien könne man verlängern und/oder vorziehen, um anschließend einen geordneten Start des Schulbetriebs zu gewährleisten.

Wichtig sei, so Geisel, jedenfalls die Anerkennung oder Durchführung der Abschlussprüfungen von Abitur und Ausbildung. Diese solle nicht nur auf Landesebene einheitlich geregelt werden, sondern auch auf Bundesebene, fordert der OB.