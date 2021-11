Gewühle vor den Sicherheitsschleusen nach der Bordkartenkontrolle. Vor der Bordkartenkontrolle gab es Warteschlangen in der Flughafen-Halle. Wartezeit: Mehr als eine Stunde.

Flugverspätung Bis zu 90 Minuten Flug-Verspätung am Düsseldorfer Airport

Düsseldorf. Durch erneute Personalknappheit bei der Fluggastkontrolle in Düsseldorf Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Flieger teils 90 Minuten verspätet.

Vergangenen Freitag eskalierte die Lage vor den Fluggastkontrollen am Flughafen, Passagiere mussten mehr als eine Stunde warten, ein Fluggast schätzte die Wartezeit gar auf zwei Stunden. Das führte dazu, dass der Flugplan nicht mehr eingehalten werden konnte. „Von 15 bis 20 Uhr waren rund 50 Abflüge von der Situation an der Sicherheitskontrolle betroffen“, so Flughafen-Sprecher Marcus Schaff. „Die entstandenen Verspätungen lagen zwischen 30 und 90 Minuten.“ Trotz der bewusst geplanten Verspätungen, um möglichst viele Fluggäste noch mitnehmen zu können, verpassten viele ihre Flüge.

Flughafen bedauert die Situation

Der Flughafen bedauerte dies, hat die Situation aber nicht zu verantworten. „Die Sicherheitskontrollen als hoheitliche Aufgabe liegen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, die den Dienstleister DSW (Deutscher Schutz- und Wachdienst), mit der Durchführung beauftragt hat“, so Schaff. Doch DSW produziert durch Personalknappheit seit Monaten überdurchschnittliche hohe Wartezeiten und Schlangen wartender Passagiere. Die Luftsicherheitsassistenten sind überlastet, was von der Gewerkschaft Verdi heftig kritisiert wird, die Passagiere sind genervt.

Flughafen will Aufgabe selbst übernehmen

Ginge es nach dem Flughafen, liefe es besser: „Zu Beginn der Herbstferien hatte Thomas Schnalke, Vorsitzender der Flughafen-Geschäftsführung, dargestellt, dass wir nach wie vor der festen Überzeugung sind, dass wir die Situation an den Sicherheitskontrollstellen nachhaltig verbessern könnten, wenn wir als Flughafen-Betreiber selbst für diesen Abfertigungsschritt Verantwortung übernehmen dürften.“ Außerdem sagte Schnalke bereits vor Wochen, dass „das Bundesinnenministerium aus der Vergangenheit nicht genügend gelernt hat“. Die Fluggastkontrolle wird von dem privaten Sicherheitsdienst DSW im Auftrag der Bundespolizei und damit des Bundesinnenministeriums durchgeführt.

Vielflieger ist genervt von Düsseldorfer Airport

„Als Vielflieger nervt schon seit geraumer Zeit der Ablauf der Sicherheitskontrolle am Flughafen“, mailte Freitagabend Christian Imre unserer Redaktion aus dem Flugzeug der Austrian Airlines nach Wien – und schickte unfassbare Fotos von wartenden Menschenmengen am Flughafen mit. „Mit 30 Minuten verspätet und ca. 14 fehlenden Passagiere starten wir Richtung Wien.“

Eurowings im Austausch mit Systempartner

Eurowings ist die stärkste Fluggesellschaft in Düsseldorf. Sie hat ihre Flüge am Freitag wegen der Probleme bei der Sicherheitskontrolle um bis zu 45 Minuten verspätet. Foto: Ingo OttO

Die Fluggesellschaften sind sauer über die Situation, äußern dies aber nicht öffentlich: „Wir sind mit allen Systempartnern am Flughafen in einem regelmäßigen und intensiven Austausch, um unseren Fluggästen einen reibungslosen und pünktlichen Abflug zu ermöglichen“, heißt es offiziell bei Eurowings, größte Gesellschaft in Düsseldorf. Sie habe ihre Flüge am Freitag bis zu 45 Minuten verspätet, um möglichst viele Passagiere mitzunehmen.

Tuifly-Chef Oliver Lackmann, der auch selbst als Pilot von Düsseldorf aus Passagiere in den Urlaub fliegt, hatte bereits vor den Herbstferien seine Kritik an der Fluggastkontrolle in Düsseldorf geäußert: Verspätungen seien nicht zu akzeptieren für die Fluggäste und die Airlines.

Ein Kommentar zur Flughafen-Situation von Götz Middeldorf:

Der Flughafen-Skandal

Die Situation am Düsseldorfer Flughafen entwickelt sich zum Skandal: Ab mittags bis zum Abend verspätete Flüge, weil Passagiere in der Sicherheitskontrolle festhängen, einige verpassen ihre Flieger. Und alles nur, weil es zu wenig Personal an den Sicherheitskontrollen gibt. Seit Monaten sind die Luftsicherheitsassistenten zu Spitzenzeiten überlastet und überarbeitet, Passagiere genervt. Das Image des Flughafens leidet.

Wieso kann ein derartiges Unternehmen überhaupt den Zuschlag für eine so wichtige, hoheitliche Aufgabe bekommen? Ging es um die billigste Angebot bei der Ausschreibung, deren Folgen wie oft in der Wirtschaft nun Mitarbeiter (und Kunden) ausbaden müssen? Billig, aber schlecht? Sieht so aus.

Hellhörig hätten die Verantwortlichen werden müssen, als zu DSW ausgerechnet der Geschäftsführer geholt wurde, der bei der Vorgänger-Firma Kötter bereits massive Verspätungen und Probleme zu verantworten hatten.

Bundespolizei und Bundesinnenministerium, in deren Auftrag das Privatunternehmen die Sicherheitskontrollen durchführt, dürfen dem Treiben am Flughafen nicht mehr länger tatenlos zuschauen, sondern müssen endlich handeln.

