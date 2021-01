Blutspende in Düsseldorf: Weniger Termine aber genug Spender

Auch in der Coronakrise werden Blutspenden weiterhin gebraucht. Noch gibt es in Düsseldorf genug Spender. Zwei Blutspendetermine stehen diese Woche an.

Düsseldorf Die Blutspendetermine in der Stadt haben sich 2020 fast halbiert. Das DRK ruft aktuell an zwei Terminen in Düsseldorf zum Spenden auf.

In den vergangenen Monaten ist es mit vereinten Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren, das teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Düsseldorf unlängst mit. Die Lage sei stabil und entspannt, sagt auch Stephan David Küpper, Sprecher des Blutspendedienstes West des DRK, der auch für Düsseldorf zuständig ist.

Dennoch sei es wichtig, dass die Menschen weiterhin zum Blutspenden kommen. Denn das Gesundheitssystem könne nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven zur Verfügung stehen.

Entspannte Lage - Dank weniger Bedarf

Dass die Lage momentan entspannt sei, liege an zwei Faktoren, so Küpper. „Die Leute haben gerade viel Zeit. Es gibt keine Alternativen, alles hat zu.“ Zwar seien die Menschen am Anfang von Corona im März noch zurückhaltend gewesen, was das Blutspenden anging. Mittlerweile sei es aber fast wie eine neue Freizeitbeschäftigung. Gleichzeitig gibt es einen „leicht sinkenden Bedarf auf der klinischen Seite“, da etwa Operationen verschoben werden. Dennoch laufen die Blutspenden weiter, da man zum Einen nicht wisse, „wann die Kliniken wieder den Betrieb hochfahren und wieder mehr benötigen“. Darauf müsse man vorbereitet sein.

Zum Anderen aber habe es in 2020 deutlich weniger Blutspende-Termine gegeben als sonst. So haben im gesamten Jahr 2019 gut 124 Termine stattgefunden, rund 7700 Spender sind dazu gekommen. Stand 2020 bis Ende Oktober waren es nur 69 Termine mit gut 4600 Spendern. „Wir machen sonst viele Termine in großen Unternehmen. Das ist im letzten Jahr wegen Corona fast alles weggefallen, da die Menschen entweder im Homeoffice waren oder in Kurzarbeit“, erklärt Küpper.

Nur ohne Erkältungssymptome zur Blutspende

Doch wer kann überhaupt zum Blutspenden gehen? Wichtig sei vor allem, dass man gesund und fit ist, so Küpper. Auch in Zeiten von benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können. Die DRK-Blutspendedienste beobachten die Corona-Lage sehr aufmerksam und stehen hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden.

Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise, so Küpper. „Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar.“

So läuft die Blutspende vor Ort ab

Um zur Blutspende zugelassen zu sein, muss man zudem mindestens 18 Jahre alt sein. Zum Termin muss man seinen Personalausweis dabei haben. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten.

Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das DRK zur Stärkung Lunchpakete aus.

>>>Zwei Blutspendetermine für Düsseldorf

Für Düsseldorf gibt es bereits weitere Blutspende-Termine So findet ein Termin am

Mittwoch, 6. Januar, von 15 bis 19:30 Uhr im Barbara-Saal der kath. Pfarrgemeinde, Becherstr. 25, statt. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder über https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/40140023 im Internet.

Ein weiterer Termin findet am Donnerstag, 7. Januar, von 15:30 bis 19:30 Uhr, im katholischen Pfarrsaal "St. Joseph", Ritastraße 9, statt. Dafür kann man sich etwa ebenfalls im Internet unter der Adresse

https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/40140002 anmelden.