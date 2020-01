„Boot“ 2020: Mehr als 250.000 Besucher kamen nach Düsseldorf

Die Boot in Düsseldorf konnte mit viele Attraktionen wie, hier der Surf-Welle, punkten. Das zog Besucher in die Messe-Hallen.

Düsseldorf. Am Sonntag endete in Düsseldorf die Wassersportausstellung „Boot“. Mehr als 250.000 Menschen aus aller Welt besuchten in neun Tagen die Messe.

Mit einem fulminanten Auftakt und einer regelrechten Punktlandung stürmt die Boot Düsseldorf ins neue Jahrzehnt. Die Besucher waren begeistert vom vielfältigen Programm und dem Angebot der mehr als 1900 Aussteller aus 71 Ländern in den 17 Messehallen. Am Sonntag endete die Boot und die internationale Wassersport-Community schwärmte von den neun einzigartigen Tagen in Düsseldorf mit anregendem Austausch, erfolgreichem Business und gemeinsamem Erleben.

Mehr als 250.000 Wassersport-Fans (2019: 247.700) aus 106 Ländern fanden zur Boot 2020 den Weg nach Düsseldorf. Davon waren rund ein Viertel internationale Besucher. An der Spitze der Länderstatistik stehen die Niederlande, Belgien, Großbritannien, die Schweiz, Italien und Frankreich, sowie aus Übersee die USA und Kanada.

„Dieser hohe Wert an internationalen Besuchern zeigt, dass wir mit unserem Konzept für die Zukunft sehr gut gerüstet sind“, erklärte boot-Director Petros Michelidakis am Sonntag und ergänzt: „Wir haben hier in Düsseldorf, mitten im nordrhein-westfälischen Binnenland, tatsächlich die international bedeutendste Plattform für den Wassersport geschaffen. Die diesjährige Boot hat deutlich die große Innovationskraft der Branche bewiesen. Im Fokus standen alternative Antriebe, Bootsbau aus nachwachsenden Rohstoffen und internationale Projekte für den Meeresschutz.“

Die Boot ist mehr als nur eine Messe

Auch Düsseldorfs Messe-Chef Werner M. Dornscheidt zeigte sich erfreut: „Die Boot ist über ihren eigentlichen Messe-Charakter weit hinausgewachsen. Sie ist ein Event mit hoher Innovations- und Wirtschaftskraft, verkörpert jedoch auch die Leidenschaft für den Wassersport in einzigartigem Maße.“ Die vergangenen Messetage hätten gezeigt, was für eine großartige Strahlkraft die Boot in der Welt habe, resümierte Dornscheidt die erlebnisreichen Tage der diesjährigen Boot.

Für die Wassersportwirtschaft ist die Messe ein Meilenstein zum Erfolg. Jürgen Tracht, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft: „Anfang des Jahres müssen sowohl im privaten als auch im professionellen Wassersportbereich neue Entscheidungen getroffen werden. Die Vielfalt im Angebot der Boot bietet sowohl Fachleuten als auch Wassersportfans die größtmögliche Auswahl. Nirgends auf der Welt findet sich solch eine Bandbreite an Segelyachten und Motorbooten.“ Auch der Einstiegsbereich sei auf der Boot mit „Start Boating“ und „Start Sailing“ hervorragend repräsentiert: „Eine gute Boot ist traditionell ein starker Motor für die kommende Wassersportsaison.“

Zufriedenheitsquote der Besucher liegt bei 96 Prozent

Die Boot 2020 erreichte bei den Besuchern eine Zufriedenheitsrate von 96 Prozent. „Die neue, sehr klare und deutliche Hallenaufteilung mit der speziellen Wegeführung für die unterschiedlichen Zielgruppen war ein echter Erfolg“, freut sich Petros Michelidakis. Mit dem Power Walk durch die Hallen 1 bis 9 für Motorbootfans, dem Sailors Walk in den Hallen 15 bis 17, dem Holiday Walk in den Hallen 13 und 14, dem Divers Walk in den Hallen 11 und 12 sowie dem Surfers Hotspot in der Halle 8a konnten die Fans ihren individuellen Messerundgang perfekt planen.

Gewinner des neuen Boot-Layouts waren auch die Anbieter von Tauchzubehör, -reisen und -destinationen. In den Hallen 11 und 12 herrschten beste Bedingungen für Tauchfans. Mehr als 400 Aussteller repräsentierten die internationale Branche nahezu vollzählig. Großer Andrang herrschte am Tauchbecken für Anfänger und dem Tauchturm für fortgeschrittene Taucher. Neue Trends wie das sogenannte „Mermaiding“, das Tauchen wie eine Meerjungfrau, war bei den Besuchern ebenso beliebt wie das spannende Bühnenprogramm mit internationalen Stars wie Pierre-Yves Cousteau und Meeresaktivisten wie Emily Penn oder Hannes Jaenicke.

Auch die Surfbranche ist sehr zufrieden

Für die Surf-Branche ging die Boot nach neun Tagen mit überwältigendem Erfolg zu Ende. In der stark besuchten Surfsporthalle 8a haben 93 Aussteller aus 17 Ländern rund 100.000 surfinteressierte Besucher mit viel Infotainment und begehrenswerten Mitmach-Events begeistert. Rund 4500 Surf-Neueinsteiger und Könner sind nach dem Motto „Make your Move“ auf der spektakulären The Wave, im großen Flatwaterpool oder auf der Skimboardbahn selbst aktiv gewesen.

Erlebt haben angehende wie erfahrene Brettartisten das Wellenreiten, SUP-Action und SUP-Yoga, Skim- und Wakeboarding, futuristische Foiling-Varianten („Über-Wasser-Schweben“) und das Comeback des wieder boomenden Windsurfens. Packende internationale Wettbewerbe mit den Stars der Szene und Ehrungen faszinierten das Publikum.

Florian Brunner, CEO und Partner von APM Marketing und Mitglied im Messerat der Boot: „Das war die beste boot seit Jahren! Ich bin für die Zukunft sehr optimistisch.“ (red)