Düsseldorf profitiert vom Brexit: Neue Firmen kommen

Der Brexit ist wegen Corona und der US-Wahlen in den Schlagzeilen-Hintergrund geraten. Doch der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union ist für die Wirtschaft gerade jetzt wichtig: Bis zum Jahresende muss es zwischen EU und den Briten ein Abkommen geben – sonst drohen Zölle, Export-Staus und Liefer-Engpässe wegen langer Schlangen vor Fähr-Terminals und dem Kanaltunnel. Und damit ein wirtschaftliches Chaos.

Düsseldorf auch vom Brexit betroffen: Unsicherheit beim Export

Auch Düsseldorf ist vom Brexit betroffen , wie Robert Butschen sagt. Er ist bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf Referent für internationale Märkte. Vor allem bei den Firmen, die nach Großbritannien exportieren, ist seit 2016 die Unsicherheit groß. Deswegen ist ist der Handelsumfang von Unternehmen aus dem IHK-Kammerbezirk (Düsseldorf und Kreis Mettmann) in den vergangenen vier Jahren um 20 Prozent eingebrochen. „Wobei es im Moment gut aussieht bei exportierenden Firmen aus unserer Region“, sagt Butschen.

Denn die schaffen bis 31. Dezember alles rüber was geht und füllen auf der Insel alle möglichen Lagerkapazitäten auf, um ab Januar dort dann abzuverkaufen können. Denn wenn es kein Handelsabkommens zwischen EU und dem EU-Aussteiger Großbritannien gibt, werden laut Welthandelsorganisation WHO auf Exporte nach Britannien zehn Prozent Standardzölle fällig...

Tochtergesellschaften vereinfachen den Handel

Von dieser Angst profitieren indes Deutschland und Düsseldorf als Firmen-Standort. Zwar laufen wegen des britischen EU-Ausstiegs nicht massenweise Firmen aufs europäische Festland weg. Aber sie gründen Tochtergesellschaften auf dem Festland, um den Handel mit der EU zu vereinfachen. Laut Robert Butschen gibt es seit 2016 einen deutlichen Zuwachs britischer Firmen mit Standort in Düsseldorf. Der liegt bei 20 Prozent, wie der Handelsfachmann sagt.

Besonders aber profitiert Düsseldorf durch die Ansiedlung japanischer Firmen, die bisher vor allem in London ansässig sind. „Diese Firmen suchen nicht das Weite um nach Europa zu kommen“, sagt Butschen. Aber auch sie verlagern Geschäftsaktivitäten von der Insel und gründen Töchter mit Lagerkapazitäten in der EU, um den Markt besser bearbeiten zu können und mögliche Zölle der EU zu verhindern.

Deren Waren müssten dann nicht erst über Großbritannien in die EU eingeführt werden, sondern kämen direkt hierhin. Und: Seit Jahren steigt die Neuansiedlungen japanischer Unternehmen in Europa. Viele entscheiden sich gar nicht erst für Großbritannien sondern kommen direkt in die EU. Die IHK kennt Fälle, in denen japanische Firmen britische Ansiedlungs-Offerten abgelehnt haben und nach Düsseldorf gekommen sind.

Japan: Düsseldorf ist Nummer 1 Standort

Das wiederum ist gut für Düsseldorf: Zwar sind in der Neun-Millionen-Stadt London europaweit die meisten japanischen Unternehmen ansässig, aber bei deren Standort-Suche auf dem europäischen Festland ist Düsseldorf nach wie vor klar die Nummer 1. „Vor allem in den Branchen Digitales und Chemie-Handel haben wir eine Menge japanischer Neuansiedlungen in Düsseldorf“, sagt Robert Butschen.

Auch wenn viele Deutsche vom Thema Brexit längst genervt sind, so verfolgt die Wirtschaft auch in Düsseldorf es doch mit riesigem Interesse. Denn Handelseinschränkungen und Zölle kann sie nicht gebrauchen und hofft ein gutes Ende der Gespräche zwischen EU und dem EU-Aussteiger. Robert Butschen: „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass es zu einem Handelsabkommen kommt.“ Und damit auch für klare Perspektiven für die Firmen in Düsseldorf, die Geschäfte machen mit Großbritannien .